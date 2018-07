Kanus und Eisbecher auf dem Radlerhof

Frank Groneberg

Aurith (MOZ) Die Sommerferien sind auch im Radlerhof in Aurith die Zeit, in der am meisten zu tun ist. Zwar sind am Montag in der brütenden Mittagshitze nur ganz vereinzelt Radfahrer auf dem Oder-Neiße-Radweg unterwegs, die Hände in den Schoß legen kann Inhaber Robert Göller deshalb aber nicht. Er nutzt die Zeit dafür, die sechs Kanus des Radlerhofs zu säubern. Bis Sonntagabend waren Touristen mit den Booten auf der Oder unterwegs. „Wir bringen die Boote nach Ratzdorf, setzen sie dort in die Oder und nach etwa fünf Stunden kommen die Bootsfahrer bei uns an“, beschreibt er eine auch für Anfänger gut geeignete Tour. Andere Gäste starten direkt in Aurith und fahren dann stromabwärts bis nach Szcze­cin, wo Robert Göller Boote und Nutzer dann wieder abholt.

Am Montagnachmittag ist der Chef des Radlerhofs dann wieder voll damit beschäftigt, seine Gäste mit Bratwurst und Bulette, Softeis und Eisbechern, Kuchen, Bier und roter Braue zu versorgen. Denn der Imbiss gehört genauso zum Radlerhof in Aurith wie ein Zeltplatz, Pensionszimmer und ein Grillplatz. Vor allem nachmittags legen hier viele Radfahrer und andere Urlauber eine Pause ein, um sich zu stärken. Kinder können sich auf dem Spielplatz und auf einem Piratenschiff austoben. Und an den Wochenenden ist es manchmal gar nicht so leicht, auf dem großzügigen, grünen Gelände mit Tischen und Stühlen einen freien Sitzplatz zu bekommen.(gro)