Überfallserie auf Geldwechselstuben in polnischen Grenzorten

Dietrich Schröder

Slubice/Zary (MOZ) Seit Jahresbeginn häufen sich in polnischen Grenzorten Überfälle auf Wechselstuben (Kantore), in denen meist deutsche Besucher Euro in Zloty tauschen. Doch auch nach der Verhaftung von zwei Ukrainern vor wenigen Tagen reist die Serie nicht ab.

Die von den Überwachungskameras gemachten Aufnahmen ähneln sich: Zwei, oder in manchen Fällen auch drei vermummte Männer schlagen mit schweren Vorschlaghämmern aus Leibeskräften auf die Scheiben an den Kassen der Geldwechselstuben ein. Nachdem sie das Panzerglas zerstört haben, dringen sie in den Kassenraum und räumen dort das Geld aus den Tresoren. Bis sie mit der Beute davon stürmen, vergehen nur wenige Minuten.

Von Mitte Januar bis Anfang März und erneut seit dem 9. Juli haben sich allein in Slubice – der Nachbarstadt von Frankfurt (Oder) – fünf solcher Vorfälle abgespielt. Der jüngste in der Nacht zum vergangenen Donnerstag, in der gegen zwei Uhr erneut ein an der Ausfallstraße zur Autobahn gelegenes Kantor überfallen wurde. Wie die Zeitung „Gazeta Lubuska“ berichtet, sollen die Täter in einem Auto mit ukrainischem Nummernschild entkommen sein.

Über die Höhe der erbeuteten Summe hält sich die Polizei des Grenzorts in Schweigen. Anfang März hatte der Inhaber eines in der Nähe gelegenen anderen Kantors noch erklärt, dass der dortige Schaden rund 100 000 Zloty (umgerechnet fast 25 000 Euro) betragen haben soll. Damals war in der Bevölkerung noch darüber gemunkelt worden, dass die Besitzer der Wechselstuben – die in einigen Fällen selbst aus dubiosen Kreisen stammen – die Schadenshöhe übertreiben könnten, um mehr von der Versicherung zu erhalten.

Doch von dem erneuten Vorfall in Slubice dürften auch die Ermittler von der Polizei überrascht gewesen sein. Denn nur drei Tage, beziehungsweise Nächte zuvor waren mit einem riesigen Aufwand die Tatverdächtigen eines anderen Überfalls ermittelt worden.

Denn in der Nacht zum Montag vergangener Woche war in der unweit von Forst (Spree-Neiße) gelegenen Kleinstadt Zary (Sorau) ebenfalls eine Wechselstube überfallen worden. Da auch hier Spuren auf ukrainische Täter deuteten, war außer der polnischen Landespolizei auch der Grenzschutz in die Fahndung eingeschaltet worden.

Tatsächlich wurden rund 24 Stunden später – in der Nacht zum Dienstag – in der Nähe des polnisch-ukrainischen Grenzübergangs Dorohusk bei Lublin zwei Männer gefasst, die den dortigen Grenzfluss Bug überwinden wollten. „Es zeigte sich, dass sich die 41 und 43 Jahre alten Männer genau mit der Beschreibung der Personen deckte, die den Überfall in Zary verübt haben sollen“, berichtete die Polizei Gorzów am Montag.

Doch noch am gleichen Tag, als gegen die Verdächtigen von Zary eine dreimonatige Untersuchungshaft verhängt wurde, geschah der anfangs beschriebene Überfall in Slubice. Mehr noch: Schon am 9. Juli war in Slubice ein Geldtransport überfallen und ausgeraubt worden, der gerade die Einnahmen aus einer Wechselstube abgeholt hatte. Im Unterschied zu den sonstigen nächtlichen Überfällen geschah dieser Diebstahl gegen 15 Uhr am helllichten Tag und noch dazu in Sichtweise der Slubicer Polizeistation.

„Ob es einen Zusammenhang zwischen den Tätern von Zary und Slubice gibt, kann ich mit Blick auf die noch laufenden Ermittlungen nicht sagen“, erklärte der Gorzower Polizeisprecher Grzegorz Jaroszewicz gestern gegenüber unserer Zeitung. Aber natürlich ermittelten seine Kollegen derzeit in alle erdenklichen Richtungen.