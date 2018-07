Physik zum Anfassen

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Aus dem Fenster in ihrem Physikraum im Oberstufenzentrum (OSZ) konnte die 63-Jährige die ehemalige Betriebsberufsschule des VEB Halbleiterwerk sehen. In dem heute leerstehenden, alten Gebäude – Haus E des OSZ – unterrichtete sie bis zum Wechsel ans OSZ seit 1985 Physik. Jetzt genießt Sabine Beer ihre letzten Sommerferien, denn sie geht in Rente. Traurig ist sie darüber und war es vor allem auch, als drei Schüler aus ihrer elften Klasse am letzten Schultag mit den Worten „Wir wollen Sie nochmal drücken“ an der Tür standen.

Und das, obwohl sie nie als Lehrerin arbeiten wollte. „Alles wirst du, bloß nicht Lehrer“, habe sie sich immer gesagt. Ihr Plan war es, Chirurgin zu werden, was im damaligen System nicht einfach zu erreichen war. Das pädagogische Hochschulstudium in Potsdam war eher eine „Frustreaktion“. Mit 22 Jahren stand sie dann das erste Mal vor einer Klasse, in der 20. Polytechnischen Oberschule „Willi Bredel“ in der Beckmannstraße, unterrichtete in den folgenden Jahren Mathe und Physik in fünften bis zehnten Klassen, bekam ihren Sohn und ihre Tochter. Dass der Beruf für Politzwecke benutzt wurde, gefiel ihr überhaupt nicht und so wurde sie stattdessen „Instrukteurin für Krankentransporte und schnelle medizinische Hilfe“. Allerdings habe sie dort immer auf das Klingelzeichen gewartet; ihr fehlte ein richtig strukturierter Tag. Sie erinnert sich: „Das wird’s auch nicht, habe ich gedacht“.

Dass sie es dann noch einmal in der Schule, mit älteren Schülern, versuchen und insgesamt 40 ihrer 41 Berufsjahre als Lehrerin arbeiten würde, hätte sie als junge Frau wohl nicht gedacht. Viele Schüler seien gut mit ihr, aber nicht mit der Physik klargekommen. „Aber sie haben gemerkt, dass mir das unendlich Spaß macht“, erzählt sie. Sie ging auf die Schüler zu, stand ihnen mit Ratschlägen zur Seite und versuchte, die Physik tatsächlich begreifbar zu machen. „Physik ist das was nicht gelingt“, zitiert sie lachend, „Chemie ist das, was knallt und stinkt.“ Genau das habe sie immer widerlegen wollen, baute manchmal bis halb fünf Experimente für den nächsten Schultag auf, probierte aus, dass alles klappt.

Obwohl beim Übergang von der Betriebsberufsschule zum OSZ alle Gerätschaften „in der Tonne landen“ sollten, rettete sie einige davon, zum Beispiel ein Schülerexperimentiergerät zum Thema Optik oder ein Modell, das die Fliehkräfte veranschaulicht – um den Schülern Physik zum Anfassen zu bieten. Unterstützung gab es von ihrer Familie zum Beispiel bei Metallreparaturen. „Außerdem gab sie mir immer starke Rückendeckung“, erzählt die Lehrerin.

Sie ist über Whatsapp erreichbar, bedient den Grafik-Taschenrechner ohne Probleme, findet Tablets im Unterricht sinnvoll – aber von ihren Experimenten und Experimentierheften hält sie immer noch viel. „Meine Bedenken sind, dass beim Nutzen von Medien der Kopf nicht mehr mitdenkt“, sagt sie. Mit Skepsis blickt sie auch in die Zukunft, auf fehlenden Lehrernachwuchs. Seiteneinsteiger seien nur eine Notlösung. Sie selbst möchte jetzt aber erst einmal ihre Rolle als Oma für ihre zehn Enkel auskosten und viel mit ihrem Mann unterwegs sein: „Unsere Ostsee ruft.“(sam)