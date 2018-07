Wechsel am Präsidentenstab

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Im Lions Club Altlandsberg hat es traditionsgemäß den Präsidentschaftswechsel gegeben. Im 100. Jubiläumsjahr des 1917 in den USA gegründeten und weltweit agierenden Service Clubs hatte Siegfried Wagner an der Spitze der Altlandsberger Lions gestanden. Nun ist es der Berliner Unternehmer Wolf-Wimar Beste für ein Jahr. Ein Stabwechsel habe zwar stattgefunden, doch die inhaltliche Ausrichtung des Lions Clubs Altlandsberg verändere sich damit keineswegs, sagte Siegfried Wagner der MOZ. „Wir agieren nicht zum Selbstzweck, wir unterstützen möglichst nachhaltige Projekte, und wir bekennen uns dabei zu unserem Gründungs­standort Altlandsberg.“ Kommen die derzeit 22 Mitglieder doch aus einem Einzugsbereich von etwa 20 Kilometern im Umkreis bis in Berliner Randbezirke.

Das bedeutet, dass sich die finanziell bedachten Projekte zwar auch über diesen Raum erstrecken, der Schwerpunkt indes weiterhin auf Altlandsberg liegt. So gab es zwar auch eine Finanzspritze für die Rüdersdorfer Schüler zur Robotik-WM in Kentucky, „doch der Altlandsberger Jugendklub liegt uns naturgemäß am Herzen“, so Wagner. In dessen Domizil stellten die Lions einen Billardtisch.

Mit Geld, das durch den Frühlingstanz einkommt, wird beispielsweise die Altlandsberger Seniorenarbeit unterstützt. Mit Ein- und Ausräumen der Erlengrundhalle, die es dafür aber kostenlos von der Stadt gibt, nicht gerade wenig Aufwand.

Zusammen mit Einnahmen vom Verpflegungsstand, den die Lions jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt absichern, sind damit in diesem Jahr so viele Mittel zusammengekommen, dass die Lehrer der Stadtschule Altlandsberg im August eine dreitägige Lions-Quest-Schulung erhalten. Dabei werden insbesondere Kompetenzen im Bereich Sucht- und Gewaltprävention vermittelt.(rj)