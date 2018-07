Kaffeeklatsch der Generationen

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) In Angermünde wurde der erste Mädchen- und Frauentreff im Aha-Projekthaus Schwedter Straße 22 eröffnet. Er bietet Begegnungen und Freizeitangebote nach den Wünschen der Besucher.

Wünsch dir was, ist das Motto einer neuen Begegnungsstätte, die sich vor allem an Mädchen und Frauen jeden Alters wendet. Wobei ausdrücklich auch interessierte Männer willkommen sind. Wünschen können sich die Besucher, was sie hier gemeinsam erleben wollen, welche Freizeit- oder Lernangebote in Angermünde noch fehlen. Der neue Mädchen- und Frauentreff ist ein Angebot im Rahmen des Projektes Mädchen- und Frauenpower für die Uckermark, mit dem die Interessengemeinschaft Frauen und Familie Prenzlau in Angermünde eine Lücke schließt. Das wird gerade im Hinblick auf das künftige Mittelzentrum von der Angermünder Stadtverwaltung sehr positiv aufgenommen und unterstützt.

Jetzt gibt es neben dem Frauenzentrum und dem Mädchentreff in Schwedt sowie der Beratungsstelle Frauen in Not in Prenzlau eine weitere Anlauf- und Begegnungsstelle in Angermünde, die Räume im Aha-Projekthaus in der Schwedter Straße 22 nutzt. „In Schwedt sind die Angebote für Frauen und Mädchen über viele Jahre gewachsen, in Angermünde ist diese Form der Frauen- und Familienarbeit noch Neuland und muss sich erst etablieren“, meint Simone Kuschel, die für die IG Frauen und Familie nun die Ansprechpartnerin und Koordinatorin des neuen Treffs in Angermünde sein wird. Beim Aufbau sollen die Frauen und Mädchen selbst aktiv einbezogen werden und ihre Bedürfnisse und Wünsche einbringen. Ziel ist es, sowohl interessante Freizeit und Begegnungsangebote zu schaffen, als auch Raum zu geben für frauenspezifische Themen und Probleme, für Bildung und Beratung in verschiedenen Lebenssituationen. Partner ist die Angermünder Projektgruppe One Billion Rising, bekannt durch das gleichnamige Tanzprojekt gegen Gewalt an Frauen und Kindern jedes Jahr im Februar, die hier Veranstaltungen zur Gewaltprävention anbieten werden.

Gestartet wurde mit der Eröffnung eines Begegnungscafés im Aha-Haus. Hier können sich junge Mädchen und Frauen generationsübergreifend treffen, um in gemütlicher Kaffeehausatmosphäre ins Gespräch zu kommen über Gott und die Welt. Das Begegnungscafé ist einmal im Monat geöffnet. Die nächsten Termine sind am 23. August und am 20. September, von 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Mittwochs wird Yoga angeboten. In der Wunschbox, die Mädchen und Frauen füllen können, finden sich schon viele Ideen, zum Beispiel Tanzen, Radtouren, Nähkurse, Reiseberichte oder auch eine „Weiterbildung“ in digitaler Kommunikation, wo beispielsweise junge Leute den Älteren zeigen könne, wie man Apps herunterlädt, Instagram nutzt oder mit dem Smartphone richtig fotografiert. Weitere Ideen sind willkommen.

Kontakt: Simone Kuschel, Telefon 03984 832216