Großes Interesse an Oper Oder-Spree

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Sichtlich zufrieden ist Walter Ederer, Direktor für Marketing bei der Stiftung Stift Neuzelle, mit dem Kartenverkauf für die diesjährige Oper Oder-Spree, für das Musical „Jedermann“. „Viele Veranstaltungen sind so gut wie ausverkauft“, erklärt er. „Wer zu lange zögert, ob er sich die Oper ansehen möchte, bekommt möglicherweise Probleme beim Ticketkauf.“

Vor allem nach den Kritiken in der Presse nach der Premiere am vergangenen Donnerstag seien die Zahlen noch einmal nach oben gegangen. Ederer glaubt aber auch, dass vor allem das Jubiläumsjahr „750 Jahre Kloster Neuzelle“ mit dazu beiträgt, dass der Ticketverkauf so gut läuft. „Auch das Wetter spielt natürlich immer eine Rolle.“ Aber das sehe ja in diesem Jahr richtig gut aus. Oftmals würden die Menschen bis zur letzten Sekunde mit dem Kartenkauf warten, doch das könnte beim „Jedermann“ schwierig werden.

Die nächsten Vorstellungen im Kreuzhof des Klosters Neuzelle finden am Donnerstag, Freitag und Sonnabend statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.(ja)