Vorstoß bei der Beitragssatzung

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen. Die bestehende Erschließungs- und Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Werneuchen soll geändert werden – allerdings gibt es dazu unterschiedliche rechtliche Auffassungen.

Die Fraktion WIW/WpS in der Stadtverordnetenversammlung hatte eine entsprechende Beschlussvorlage eingereicht, sie allerdings in der jüngsten Sitzung des Gremiums zurückgezogen. Danach solle es im Paragraphen 4der Erschließungsbeitragssatzung (EBS) eine Ergänzung geben. Dort ist bereits festgelegt, dass die Kommune zehn Prozent des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes trägt. Nach dem Willen der Fraktion soll nun ein zweiter Absatz eingefügt werden. In besonderen Fällen könnten demnach die Anteilssätze der Beteiligten am Aufwand abweichen. Darunter sind Maßnahmen zu verstehen, deren zu erwartende Beitragssätze je Quadratmeter mehr als 25 Prozent über dem Medianwert vergleichbarer Maßnahmen der vergangenen fünf Jahre im Satzungsgebiet liegen. Dafür sei eine gesonderte Erschließungsbeitragssatzung festzulegen, bei der der Anteilssatz der Stadt mehr als zehn Prozent betragen kann.

Darüber hinaus will die Fraktion einen weiteren Absatz im Paragraphen 4 der Straßenbaubeitragssatzung (SBS) ergänzen. Dort ist der Anteil der Stadt und der Beitragspflichtigen am Aufwand geregelt.Im neuen Absatz 7 soll es künftig heißen: „In besonderen Fällen finden die Anteilssätze der Beteiligten am Aufwand nach Absatz 3 keine Anwendung. Besonderes Fälle sind Maßnahmen, deren zu erwartende Beitragssätze je Quadratmeter mehr als 25 Prozent über dem Medianwert vergleichbarer Maßnahmen der vergangenen fünf Jahre im Satzungsgebiet liegen. Hierbei ist eine gesonderte Straßenbaubeitragssatzung festzulegen, bei welchem der Anteilssatz der Stadt höher als im Absatz 3 vorgesehen liegen kann“.

Die Änderungen sollten rückwirkend zum 1. Januar 2018 gelten.

„Es gibt zu dem Thema unterschiedliche Interpretationen“, sagte Werneuchens Bürgermeister Burkhard Horn. Als Verwaltung gehe man aber davon aus, dass die Änderungen „eher nicht umsetzbar sind“.

Die Auffassung wird vor allem vom Fachanwalt für Verwaltungsrecht Ulrich Becker gestützt. Eine Kappungsgrenze wirke sich wirtschaftlich wie eine pauschale Erlassregelung für alle Beitragspflichtigen einer Anlage aus, so der Jurist. Dies widerspreche aber dem gesetzlichen Bild des Erlasses, wie es durch den Paragraphen 12 c Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vorgegeben wird. Der Erlass setzte danach eine Einzelfallprüfung im jeweiligen Abgabenschuldverhältnis voraus. Darum gehe es aber bei der Kappungsgrenze nicht, so Becker. Es bestehe daher ein „erhebliches Risiko“, dass eine derartige Regelung bei einer rechtlichen Prüfung keinen Bestand hat. Der Rechtsanwalt weist zudem darauf hin, dass der kommunale Eigenanteil in der Satzung dazu diene, den Vorteil der Allgemeinheit, den diese von einer Erschließungsanlage hat, abzugelten. Er wirke sich zwar auf die Höhe der Belastung der beitragspflichtigen Grundstückseigentümer aus. Der Anteil diene aber ausdrücklich nicht dazu, diese Belastung „verhältnismäßig“ zu halten. Aus diesem Grund hält der Verwaltungsjurist den gewählten Anknüpfungspunkt für rechtlich fehlerhaft.

Auch „vergleichbare Maßnahmen“ seien nur schwer zu definieren. Ein rückwirkendes Inkraftsetzen bedeute darüber hinaus einen unzulässigen Beitragsverzicht, so der Rechtsanwalt aus Berlin.