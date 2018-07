Purpur-Konzert mit Country und Blues

Christina Sleziona

Eberswalde Der purpurne Sommer hat wieder einmal im Forstbotanischen Garten begonnen. Zum Auftakt der Festivalwoche gab sich die Band „Trixie and the Trainwrecks“ zum ersten Open-Air Konzert die Ehre. Gespielt wurde ein Trash-Mix aus Country, Blues und Rock’n’Roll.

Es geschieht nicht oft, dass das über ein Jahrhundert gereifte amerikanische Lebensgefühl auch in Eberswalde Anklang findet. Leadsängerin Trixie Trainwreck, alias Trinit Sarratt, ließ es mit ihrer Londoner Band am Sonnabend jedoch gern auf einen Versuch ankommen. Es war vor allem ihre gefühlvolle Stimme, die dem Genre-Mix aus Country, Blues und Rock’n’Roll-Einschlägen seine Kraft verlieh.

Trixie begann ihre musikalische Karriere 1999 als Straßenmusikerin und in U-Bahn-Zügen. Als unabhängige Solokünstlerin tourte sie später mit ihren eigenen Bands Kamikaze Queens, Cry Babies und The Runaway Brides europaweit und in den USA. Für ihren Auftritt in Eberswalde fand sie Unterstützung in Mundharmonikerspieler Charlie Hangdog, Schlagzeuger Bruce Brand und Lapsteelspieler Paul Seacroft, die den alten amerikanischen Flair mit ihren Instrumenten zusätzlich Wirkung verliehen.

Der Authentizität ihrer Musik verdankt Trixie Trainwreck vor allem ihren Wurzeln. 18 Jahre lang lebte sie in San Francisco. Schon damals ist sie viel herumgereist und konnte so viele verschiedene Eindrücke gewinnen. Heute lebt sie mit ihrem Mann und zwei Kindern glücklich in Berlin. Ihre alte Heimat besucht sie nur noch spärlich. Wirklich sesshaft ist sie aber auch in Berlin nicht geworden. Dafür liebt sie das Reisen zu sehr. Das Gefühl, dass die Familie ihre Karriere beeinflusst, habe sie aber nicht. Ihr Mann ist selbst Musiker, der das Tourneeleben nur allzu gut kennt. Für längere Reisen werden die Kinder deshalb einfach mitgenommen.

Inspiriert von ihren abenteuerlichen Tourneen ist auch ihr neues Album „13 Cheers to Nothing“, das sie am Sonnabend unter anderem präsentierte. Ideen für neue Texte erhalte sie vor allem durch vereinzelte Sätze, die Trixie auf ihren Tourneen immer mal wieder aufschnappt, erzählt sie. Deshalb handeln die meisten ihrer Songs vor allem von kleinen Momentaufnahmen des alltäglichen Lebens und Arbeitens, um die ganz persönliche Weiterentwicklung, um „den Zug des Lebens“. Um dieses Gefühl auch über ihre Instrumente wiederzugeben, lässt sie sich gern von großen Vorbildern wie Countrylegende Loretta Lynn oder Rock’n’Roll-Star Bo Diddley inspirieren.

Dass sie Lieder verfasst, „die von Herzen kommen“ spürt auch das Eberswalder Publikum. „Sie singt mit viel Leidenschaft in der Stimme, was mir sehr gut gefällt“, meint Bluesliebhaberin Katrin Minter. Dabei sei es nicht einmal notwendig, die englischen Texte überhaupt zu verstehen, ist sie überzeugt. Wichtig sei vor allem die Energie, die sie mit ihrer Musik freisetzt. Auch René Mündel ist von der Band angetan. „Ihre Lieder sind kurz, aber schmissig, da kann man gar nicht anders als sich im Takt mitzubewegen“, sagt er.

Auch Trixi Trainwreck ist mit ihrem Auftritt zufrieden. Sie war schon mehrere Male mit den unterschiedlichsten Bands in Eberswalde und freut sich über die positive Resonanz seitens des Publikums. Anders als bei Konzerten in Clubs, auf denen das Tempo immer schneller sein muss, fühle sie sich bei Auftritten in der Waldstadt nicht so gehetzt. „Ich habe das Gefühl, die Eberswalder hören mir tatsächlich zu“, gibt sie zu verstehen.

Wann sie das nächste Mal in Eberswalde sein wird, steht noch nicht fest. Ab September wird sie jedoch erst einmal mit ihrer Londoner Band in der Schweiz zu hören sein.

Für Veranstalter Udo Muszynski gibt es jedoch vorerst keine Pause. Seine Veranstaltungsreihe „Purpur“ geht heute Abend im Forstbotanischen Garten ab 20.30 Uhr mit dem Film „Transit“ weiter. Frei nach dem Roman nach Anna Seghers wird eine Geschichte erzählt über eine Liebe zwischen Flucht, Exil und der Sehnsucht nach einem Ort, der ein Zuhause ist. Wer sich auf das nächste Konzert freut, muss sich leider noch bis Donnerstag gedulden. Um 20 Uhr treten dann „Die Grenzgänger“ auf die Bühne, die Geschichte und alte Lieder mit dem Hier und Jetzt verbinden.