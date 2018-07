Fotos erzählen von Abriss, Aufbruch und Alltag

Anke Grodon

Schwedt Heute startet die MOZ in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum Schwedt eine neue Serie über Schwedt. Sie basiert auf einem neuen Fotoalbum über die Stadt. Autorin Anke Grodon ist Leiterin der Städtischen Museen.

Die 1960er-Jahre in Schwedt – was für eine Zeit! Die Schatten des Zweiten Weltkrieges schlummern noch in vielen Herzen, die Spuren der Zerstörung waren noch sichtbar. Mühsam begann die kleine Stadt an der deutsch-polnischen Grenze, Atem zu holen. Da brachten gigantische Visionen von Staat und Regierung erneut Bewegung in den uckermärkischen Landstrich: Aus der beschaulichen Ackerbürgerstadt sollte einer der größten Papier- und Chemiestandorte des Nordens werden.

Schwedt wurde binnen weniger Monate zur Großbaustelle. Aus der ganzen DDR strömten die Aufbaupioniere in die Stadt. Die Papierfabrik, das Erdölverarbeitungswerk und Wohnungen, Wohnungen – vor allem für junge Menschen begann schon bald das „Abenteuer Schwedt“. Die Stadt wuchs vor den Augen der neuen Bewohner. Das waren junge Menschen, darunter zahlreiche Fachkräfte, die von der Industrie angeworben worden waren. Schnell siedelten sich junge Familien mit Kindern an.

Viele Schwedter, „Ur-Schwedter“ und Hinzugezogene verknüpfen noch immer lebhafte Erinnerungen an diese unruhigen, aber auch von Tatkraft und Optimismus geprägten Aufbaujahre. Andere, die inzwischen die Stadt verlassen haben, kehren wieder und suchen nach Spuren und Zeugnissen dieser Zeit. Ihre Geschichten sind ein wichtiger Teil der Erinnerungskultur und nehmen einen besonderen Platz im kollektiven Stadtgedächtnis ein. Nicht zuletzt ermöglichen die Fotografien der jungen Generation, eine Zeit kennenzulernen, die das Bild unserer Stadt nachhaltig geprägt hat.

Das in Qualität und Umfang einzigartige Fotoarchiv des Schwedter Fotografen Herbert Werner Brumm (1909 – 1985) bietet hierfür die besten Voraussetzungen. Seine brillanten Fotos geben tiefe Einblicke in die Zeit des großen Aufbruchs in Schwedt. Sie erzählen von Abriss und Aufbau, den Mühen des Alltags und vom Leben der Menschen.

Die Fotografien lassen in diesem Buch zehn Jahre Schwedter Stadtgeschichte erneut vor unseren Augen lebendig werden.

Das Fotoalbum ist im Stadtmuseum Schwedt und in der Touristinformation erhältlich.