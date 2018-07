Willkommen im Pablo-Neruda-Block

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Pablo-Neruda-Block wohnen seit 2015 besonders viele Flüchtlingsfamilien. Das hat die soziale Struktur im Kiez verändert und die Stimmung beinah zum Kippen gebracht. Gelöst sind viele Pro-bleme nicht. Doch alte und neue Mieter haben begonnen, aufeinander zuzugehen.

Mittwochnachmittag im Pablo Neruda-Block 2. In der Guten Stube, dem Nachbarschaftstreff im Erdgeschoss, werden Kaffee und Tee gereicht. Mehrere Anwohner sitzen am Tisch, alteingesessene und neu zugezogene. Auch Wowi-Prokuristin Christa Moritz und Emanuela Falenczyk, die Integrationsbeauftragte der Stadt. Mehr als eine Stunde lang wird diskutiert. Vor allem über einen Tauschmarkt mit internationalem Picknick. Die ganze Nachbarschaft soll am 21. September zusammenkommen, etwas zum Buffet beitragen, sich kennenlernen. So der Plan. Jetzt müssen die Leute nur noch kommen. Heiderose Elsner schlägt vor, die Einladung in drei, vier Sprachen übersetzen zu lassen und in den Aufzügen auszuhängen. „Da kommen doch die meisten vorbei.“ Christa Moritz will lieber Einladungen in die Briefkästen stecken – am Ende einigt man sich auf beides.

Fatemeh Zeinali freut sich schon darauf, etwas aus ihrer Heimat zum Picknick beizusteuern. Die Frage ist nicht ob, sondern nur: „wieviel?“ Die 39-Jährige lebt seit zwei Jahren in dem Haus und ist zum ersten Mal bei dem Treffen. Sie will sich engagieren, sagt sie – für Familien. Fatemeh Zeinali kommt aus dem Iran. In Frankfurt sucht sie Arbeit als Altenpflegehelferin. „Ich lebe gerne hier. Aber einige Kinder haben kein Benehmen“, findet sie. Einmal habe sie aus dem Fenster gerufen, sie sollten die Früchte an den Bäumen besser nicht essen. „Kurz darauf flog ein Apfel in meine Wohnung“.

Es ist einiges in Bewegung gekommen im Pablo-Neruda-Block in den vergangenen Jahren. Doch erst in den letzten Wochen ist aus dem Umbruch ein Aufbruch geworden. Bis 2014 zogen aus den Hochhäusern mehr Menschen aus als ein. Zurück blieben die Alten. Mit der dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen änderte sich das schlagartig. In die leeren, günstigen Wohnungen zogen Asylbewerber. Der Leerstand sank von 73 (Dezember 2015) auf nur noch 38 Wohnungen (Juni 2018). Und im Kiez begann es zu brodeln.

Maximal zehn Prozent der Wohnungen dürfen in den großen Plattenbauten je Aufgang an Flüchtlinge vermietet werden. So ist es im Kooperations- und Generalmietvertrag mit der Stadt geregelt. Und daran hält sich das Unternehmen auch. Von 329 Wohnungen im Neruda-Block waren zuletzt 29 über besagte Vereinbarungen vermietet. Trotzdem geht die Rechnung längst nicht mehr auf. Denn sie gilt nur für Asylsuchende in Zuständigkeit der Stadt. Mittlerweile aber leben in Frankfurt deutlich mehr anerkannte Flüchtlinge, deren Unterbringung sich nicht auf diese Weise steuern lässt. Milena Manns – seit wenigen Tagen Kulturdezernentin und davor bei der Wowi auch für die dezentralen Unterbringung zuständig – nennt auf Nachfrage das Bundesdatenschutzgesetz als Grund. Demnach darf die Wowi keine Daten einholen, die für das Mietverhältnis nicht relevant sind. „Dies gilt auch für den Status eines Geflüchteten. Daher können wir keine Aussage zur Anzahl von anerkannten Flüchtlingen, die bei uns wohnen, treffen“.

Es dürften weitaus mehr sein als 10 Prozent. Man müsse doch nur mal auf die Klingelschilder schauen, meint ein Mieter lakonisch. In dem Quartier kam es auch deshalb seit 2015 häufiger zu Konflikten. Anwohner berichten von Streitigkeiten zwischen Angehörigen verschiedener Kulturkreise. 13 gibt es insgesamt, unter ihnen vor allem Syrer, Afghanen, Tschetschenen. Aber auch langjährige Mieter gerieten mit den neuen Nachbarn verbal aneinander. Sie empörten sich über zu laute, nächtliche Musik, fehlende Mülltrennung, respektlos auftretende Jugendliche oder Kinder, die im achten Stock der Häuserschluchten an offen stehenden Fenstern spielen. Umgekehrt gab und gibt es auch ausländerfeindliche Sprüche.

Die Schilderungen seien der Stadt bekannt, berichtet Torsten Walther von der Pressestelle. Ein Problem sei, dass Migrationssozialarbeiter zwar dezen-tral untergebrachte Asylbewerber betreuen. Doch „für die anerkannten Geflüchteten gibt es diese Möglichkeit bislang nicht“.

Aus polizeilicher Sicht ist der Kiez dagegen kein Brennpunkt. Zu sieben Ruhestörungen seien seine Kollegen in diesem Jahr gerufen worden, berichtet Ingo Heese, Sprecher der Polizeidirektion Ost. „Diese Störungen gehen sowohl von deutschen als auch von nichtdeutschen Mietern aus.“ Der Bereich hebe sich aktuell nicht von anderen Wohngebieten mit ähnlich hoher Bewohnerzahl ab. Gewalt spiele ebenfalls kaum eine Rolle.

Trotzdem war der nicht weit vom Horten-Vorplatz entfernte Pablo-Neruda-Block vor einigen Wochen auch Thema beim Runden Tisch zur Migration. OB René Wilke sprach damals von einer „Zuspitzung der Pro-bleme“ – aufgrund der Größe der Wohnblöcke und der niedrigen Mieten. Der Fokus auf Geflüchtete und sozial Schwache ist das eine. Doch hier, mitten im Zentrum einer Stadt in demografischer Schieflage, tut sich auch eine ganz andere Differenz auf: die zwischen Jung und Alt.

„Jahrelang lebten hier nur alte Leute. Und über Nacht toben da plötzlich viele Kinder aus Flüchtlingsfamilien auf dem Hof“, bringt es Sonja Gudlowski auf den Punkt. Sie und ihr Mann Peter engagieren sich nicht nur für den Lennépark, sondern sind auch im Mieterbeirat aktiv. Beide bestätigen, dass es sich im Pablo-Neruda-Block monatelang hochschaukelte. „Aber inzwischen tut sich hier endlich was. Wenn auch in kleinen Schritten.“ Erst neulich seien sie im Fahrstuhl von einer geflüchteten Familie zum Essen eingeladen worden, sagt sie.

Eine ihrer Nachbarinnen erzählt, dass auch sie anfangs aus dem Fenster gebrüllt habe. „Dann ist mir klar geworden, das bringt nichts“. Jetzt malt und bastelt sie in der guten Stube mit manchmal bis zu 30 Mädchen und Jungen aus dem Kiez. Und erklärt ihnen nebenbei, dass sie sich darüber freut, wenn man ihr einen Guten Tag wünscht.

Ein Treffpunkt für alle Mieter aus allen Kulturen soll der von der Lebenshilfe getragene Nachbarschaftstreff sein. „Die gute Stube wird sehr gut angenommen“, erzählt Heiderose Elsner, die mit ihrer Tochter hier ehrenamtlich aktiv ist. Der werktags geöffnete, über das Programm Soziale Stadt geförderte Kieztreff ist eines von vielen Projekten von Wohnungswirtschaft und Stadt, um das Quartier zu entwickeln und Ruhe reinzubringen.

In den letzten Monaten wurden alle Blöcke baulich und technisch instand gesetzt. Für ein besseres Sicherheitsgefühl sorgen eine Videoüberwachung und ein Wachdienst. Erst vor wenigen Tagen wurde ein Spielgerät für Kleinkinder freigegeben. Weitere sollen folgen. Zugleich haben Lotsen des Vereins Miteinander Wohnen damit begonnen, Block für Block ausländische Bewohner – auch anerkannte Flüchtlinge – zu besuchen, um in der Muttersprache auf Probleme und Hilfen aufmerksam zu machen.

Auf die Menschen zuzugehen, sei genau der richtige Weg, findet Christa Moritz. „Die dezentrale Unterbringung haben wir gemeistert, jetzt geht es hier um Integration“, sagt sie. Es müsse noch viel mehr in Menschen und Begegnungen investiert werden. Ein gutes Beispiel dafür ist die Einbindung von Studenten. Als Gegenleistung für regelmäßiges soziales Engagement im Kiez stellt ihnen die Wowi im Pablo-Neruda-Block ein möbliertes Zimmer zur Verfügung.

Die Quartiersentwicklung wird seit einiger Zeit auch von der Fachhochschule Potsdam wissenschaftlich begleitet. Tanja Ehmann, Akademische Mitarbeiterin an der FH, und ihre Kollegen schauen sich sehr praxisnah an, wie kommunale Wohnungsunternehmen in Potsdam und Frankfurt auf den demografischen Wandel und andere Herausforderungen reagieren. Und bringen sich dabei im Rahmen von Modellprojekten selbst mit ein. Beim Mietertreff am Mittwoch kommt ihr vor allem die Rolle der Moderatorin zu.

Als Moderator versteht sich ebenso Ziaulhaq Malike Zada. Der 24-Jährige ist im Pablo Neruda Block Nummer 4, Etage 9 zu Hause. In Afghanistan war er als Übersetzer für die Nato tätig. In Deutschland wird er geduldet, hofft auf einen dauerhaften Aufenthaltstitel. Ziaulhaq Malike Zada ist einer von mehreren ehrenamtlichen Vermittlern im Kiez. „Wenn es hier auf der Straße oder im Block Probleme gibt, dann versuche ich, das zu klären“, sagt der junge Mann.

Auf sein Wort hören sie, bestätigen seine deutschen Nachbarn. Engagierte Muttersprachler wie Ziaulhaq Malike Zada oder Fatemeh Zeinali sind ein Schlüssel für Integration und gutes Mitei-nander. Genauso wie Anwohner, die auf ihre Mitmenschen zugehen, statt sich bloß über sie aufzuregen, meint Sonja Gudlowski. „Jeder hat so seine Kultur. Ob in der Religion oder beim Essen. Entscheidend ist doch aber der Respekt voreinander“, findet sie. „Wir sind Nachbarn. Und wir bleiben Nachbarn. Wir sollten anfangen, uns kennenzulernen.“