Ein Walzer muss es sein

Irina Voigt

Rüdersdorf (MOZ) Über 500 Gäste besuchten am Sonntagnachmittag das Operettenpicknick im Rüdersdorfer Museumspark. In lauschiger Nähe zum Mühlenfließ präsentierten Sängerinnen und Sänger in einer Produktion des Rüdersdorfer Theaterkreises TRS bekannte Ohrwürmer aus Musical und Operette.

Ein Rüdersdorfer Sommer ohne Operette – das wäre doch ein Ding der Unmöglichkeit. Und so setzte der Rüdersdorf-Schöneicher Theaterverein alle Hebel in Bewegung, um die Freunde der leichten Muse nicht enttäuschen zu müssen. Um den steten politischen Debatten über Sinn und Inhalt des Museumsparks aus dem Wege zu gehen, sollte das Operettenpicknick als ein neues Format ursprünglich an der Schön-eicher Kirche stattfinden. Doch diese Rechnung ging nicht auf – es gab viel zu viele Anmeldungen. So kam es, dass dann doch die Bühne am Mühlenfließufer aufgebaut wurde, um den fast 500 Gästen Platz zu bieten.

„Das ist ein gehöriger Kraftakt für unsere Vereinsmitglieder, der kaum noch zu stemmen ist, wenn sich die Parteipolitiker nicht bald einigen“, kritisiert Renate Radoy, die Ehrenpräsidentin, das mangelnde kommunale Engagement. Schon in aller Frühe wurde aufgebaut. Vor allem die Mütter der Pelle Kids, der sehr aktiven Jugend-Theaterformation des Vereins, standen zeitig auf, um die vorbestellten und teilweise von der Bäckerei Henning gesponserten rund 300 Picknickpakete mit Kuchen und Kaffeetasse vorzubereiten.

Stephan Wapenhans, künstlerischer Leiter des Opretettenpicknicks, war trotz Beinschiene in Höchstform. Lebhaft und witzig führte er als ungarischer Charmeur durchs Programm. Da taten kleine Verhedderer der Stimmung keinen Abbruch. Alle Nummern sprühten vor Lebensfreude und animierten die Zuschauer zum Mitklatschen und Schunkeln. So stellte sich wieder einmal heraus, dass Operette oder Musical keineswegs angestaubt sind, denn die Texte aus der Fledermaus, dem Weißen Rössl, der Csàrdásfürstin oder dem Zigeunerbaron saßen bei den meisten Gästen zum Mitsingen sicher.

„So viel Professionalität hier draußen hatten wir gar nicht erwartet“, stellten Besucher aus Berlin fest, die zum ersten Mal nach Rüdersdorf angereist waren. „Es gefällt mir hier ausgezeichnet“, sagte auch Reinhard Sept, der mit Frau und Freunden aus Fredersdorf-Vogelsdorf kam. „Man muss eben nicht immer weit fahren, um etwas Schönes genießen zu können“, sagte er. Anteil daran hatten auch die emsigen Caterer, die in der Pause für Erfrischungen und Deftiges sorgten.

Es wäre sehr bedauerlich, wenn es das erste und auch das letzte Operettenpicknick bleiben würde, hieß es dann zum Abschluss recht einhellig. Der Verein hält sich Optionen offen, die Veranstaltung nach Hoppegarten oder Altlandsberg – wo in diesem Jahr schon der Operettenball am 3. November stattfinden wird – zu verlegen, sagt Jan Jach vom Verein. „Aber nach sieben Jahren an diesem Standort mit Operette und Musical wäre das für Rüdersdorf und den Museumspark ein herber Verlust“, sagt er.

Nächster Programmhöhepunkt im Museumspark ist am 24. August, 15 Uhr, das RockEnergie-Sommerfest. Mit Livemusik von den Partyrockern Legators, Disko mit Frankie, Hüpfburg für Kinder und ein Coaching „Energiearbeit mit Steinen“. Eintritt 10 Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei.