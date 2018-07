Balancieren auf dem Wackelbalken

Joachim Eggers

Neu Zittau (MOZ) Die Kinder standen gleich Schlange: Am Montag durften die Knirpse aus der Neu Zittauer Kita „Rappelkiste“ erstmals auf das neue Spielgerät steigen, das die Kita angeschafft hat. Es ist ein Wackelbalancierbalken – ein langes rundes Holz, das an den beiden Enden auf Federn ruht. So erfordert es viel Koordination und Geschicklichkeit, sich auf dem Balken aufrecht zu halten. Ermöglicht wurde die Anschaffung durch die Initiative des Kita-Ausschusses um Vorsitzende Daniela Klaus. Die hatte über die Sammlung gebrauchter, aber noch tragbarer Schuhe 355 Euro eingeworben, den Rest – noch einmal 300 Euro – steuerte die Gemeinde bei.

Die Eltern haben auch in Eigenarbeit den Balken eingesetzt und darauf geachtet, dass die vorgeschriebenen Abstandsflächen eingehalten werden. Wie Uwe Schuster von der zuständigen Arbeitsschutzfirma aus Beeskow, mit der das Amt Spreenhagen einen Vertrag hat, erläutert, gilt generell, dass nach allen Seiten 1,50 Meter Abstand eingehalten werden muss. Und damit sich kein Kind verletzt, wenn es sich nicht mehr auf dem Balken halten kann, muss der Untergrund entsprechend beschaffen sein; in Neu Zittau liegt Sand da. Außerdem prüft die Firma, ob die Angaben des Herstellers zu seinem Gerät auch zutreffen.(je)