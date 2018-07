Eltern sparen 1500 Euro Beitrag

Josefine Jahn

Seelow/Neuhardenberg/Golzow (MOZ) Ab dem 1. August ist für Eltern im Land Brandenburg das letzte Kita-Jahr gebührenfrei. Für die Verwaltungen bedeutet das ein Mehraufwand. Die Kitas erhalten eine Aufwandspauschale vom Land.

Eltern von Vorschulkindern dürfen sich freuen. Erst Ende Mai hatte die Mehrheit des Brandenburger Landtags dafür gestimmt, das letzte Jahr, in dem Kinder vor Eintritt in die Grundschule, in einer Kindertageseinrichtung betreut werden, nicht mehr zu bezahlen brauchen. Die elterlichen Beiträge sollen fortan vom Land übernommen werden. Im Landtag hatte es noch zu Beginn des Jahres Streit darüber gegeben.

Der Städte- und Gemeindebund hatte argumentiert, dass die den Kommunen vom Land in Aussicht gestellten Ausgleichspauschalen zu niedrig seien. Außerdem falle ein höherer Verwaltungsaufwand an, der im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt wurde, hieß es von Jens Graf, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds noch im April.

„Wir ermitteln alle, die für die Beitragsentlastung in Betracht kommen und stellen sie frei“, sagt Guntram Glatzer, Hauptamtsleiter des Amtes Golzow, eher nüchtern. Die Pauschale werde vom Land erstattet, es bleibe der rein bürokratische Aufwand. „An den Kosten für die Betreuung ändert sich nichts“, bestätigt er.

In Potsdam hat man sich auf eine Pauschale von 125 Euro je in einer Kita betreutem Kind geeinigt. Rund 250 00 Eltern im Land Brandenburg sollen zunächst von der neuen Regelung profitieren. Im Kreis Märkisch-Oderland betrifft es 121 Einrichtungen knapp ein Zehntel aller Kita-Kinder.

Auch Thomas Manig, stellvertretender Amtsdirektor in Neuhardenberg, sieht in dem neuen Vorgehen keine Komplikationen. „Das Geld wird vom Land an den Kreis gezahlt, der es wiederum an die Träger weiterreicht“, erklärt er. Das Amt behält die Trägerschaft und damit auch die Haftung gegenüber der Satzungen für die Kindertagesstätten in Neuhardenberg mit 16 Kindern, in Gusow-Platkow mit zwölf und in Reichenberg mit fünf Kindern.

Dieser Punkt wurde von Kritikern angemahnt, die befürchteten, dass für die Rechtmäßigkeit der Satzungen künftig die Landkreise zuständig wären – dem ist nicht so. Für das Amt Neuhardenberg ist es demnach auch lediglich der verwaltungstechnische Ablauf, der sich ändert. Und der sei, so Manig, auch nicht wirklich aufwendig. „Wir haben die Zusicherung vom Kreis, bis spätestens November die Ausgleichspauschalen, die ab August anfallen, zu erhalten“, sagt er. Er habe keine Bedenken, dass das klappt und begrüßt die Gesetzänderung.

Katja Schultke, Leiterin der Neuhardenberger Kita Windmühlenkids, sieht der Änderung ebenfalls gelassen entgegen. „Das läuft über die Trägerschaft. Wir als Kita melden, welche Kinder ins Vorschuljahr kommen“, erklärt sie. „Seitens der Eltern gibt es natürlich positive Resonanz.“ Selbstverständlich sind auch die Kindergärten, die sich in freier Trägerschaft befinden, nicht von der Neuregelung ausgeschlossen. Auf alle vier Einrichtungen in der Kreisstadt Seelow trifft das zu. Die Einrichtungen haben die Aufgabe, Eltern vom neuen Gesetz in Kenntnis zu setzen. „Rein finanzielle gibt es keine Veränderung“, sagt Vize-Landrat Friedemann Hanke (CDU). In den 121 Einrichtungen im Kreis profitierten ab August die Eltern von schätzungsweise 2000 Kindern von dem beitragsfreien letzten Kita-Jahr. Konkrete Berechnungen erwarte man im September. „Das macht überschlagen eine Durchlaufsumme von circa 250 000 Euro monatlich, die wir als Kreis zahlen und dann vom Land wieder zurück bekommen“, erklärt er die Zwischenfinanzierung.

Der beitragsfreie Jahr vor der Einschulung soll eine erste Entlastung für Eltern sein. Geplant ist seitens des Landes, Schritt für Schritt auch die restlichen Kita-Jahre für Eltern beitragsfrei zu stellen.