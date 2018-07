Küssende Riesenkolosse

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Bernau/Karow. 20 000 Tonnen Stahlbeton sind verbaut, 70 Arbeiter sind täglich an der Großbaustelle Karower Kreuz im Einsatz. Sie schweißen, schieben, schaufeln oder steuern modernste Technik über Sandhaufen und zwischen Stahlträgern hindurch. Was Fahrgäste täglich zum Umsteigen zwingt, ringt dem Betrachter durchaus Respekt ab.

Trotz der Terminverschiebungen und der verspäteten Sperrpause zwischen Blankenburg und Karow, verursacht durch den Hauptauftragnehmer, drehen sich aktuell sieben Kräne. Oberleitungen sind verlegt, Schienen in neue Gleisbette geschoben, Schotterberge verteilt. Das Hauptaugenmerk in diesen Tagen aber liegt auf einem tonnenschweren Verschiebebahnhof.

Dort, wo sich S2, S8 und Fernbahnen am Nordkreuz in Kurven legen, wurden neue Brücken-Widerlager neben den Gleisen errichtet. Wie Jens Kulecki, Bauleiter der DB Netz, berichtet, sollte so die Sperrzeit auf den Sommer begrenzt bleiben. Über dicke Stahlschienen unter den Betonblöcken bringen kleine, unscheinbar wirkende Hydraulik-Pressen das Ganze in Schwung. Mit einer Geschwindigkeit von einem Meter pro Minute schieben die kleinen Kraftpakete drei 3200 Tonnen schweren Widerlager zusammen. Kulecki sagt lachend: „Wenn Widerlager heiraten!“ Seinen Sinn für Humor hat er trotz aller Probleme nicht verloren.

Dass das Unterfangen gelingt, hat mit genauen Berechnungen zu tun. Prüfingenieure sind im Einsatz, Fachleute für Hydraulik hängen Schläuche an Pumpen und unzählige Bauarbeiter wuseln wie Ameisen über die Sandpisten.

Dass die S8 seit Montag wieder fährt, zeugt von einem gelungenen Manöver. Immerhin wurden zwei Kreuzungsbauwerke, einhergehend mit erheblichen Erdbauarbeiten zur Baugrundverbesserung, abgerissen. Die Verschubbahnen unter den Tonnenlasten gehören zu technischen Meisterleistungen. „Wir haben die Widerlager schon angelüftet und gesehen, dass es passt“, macht Kulecki vor Ort klar.

An der Eisenbahnüberführung über die Verbindungskurve Blankenburg-Karow West wird gebaut, die Eisenbahnüberführung über den Berliner Außenring im Karower Kreuz steht schon. Die Gradiente der beiden S-Bahn-Gleise an die neuen Bauwerke, die um 1,50 Meter höher liegt als die alte, ist angehoben. Stahlträger, die in den Himmel ragen, zeugen von den Lärmschutzwänden, die entlang der Siedlungsbereiche noch gestellt werden müssen. Wer zwischen Blankenburg, Karower Kreuz und Böhnkestraße aus dem Fenster schaut, sieht künftig nur noch Wand. An den Eisenbahnüberführungen Schräger Weg und Am Danewend steht schwere Technik.

Das Pendeln dauert noch, auch wenn die dicken Widerlager nun zusammengesetzt sind wie Legosteine im Baukasten. Für die S2 in Richtung Bernau heißt es noch bis zum 17. August um 1.30 Uhr, dass zwischen Blankenburg und Buch keine Züge rollen. Mit Bussen geht es von Pankow-Heinersdorf weiter Richtung Barnim. Nicht alles klappt reibungslos.

Kulecki: „Wir wissen, was wir Pendlern zumuten, aber mehr als arbeiten können wir nicht.“ Der Bernauer fährt selbst täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln und weiß um den Alltag von Pendlern nur zu gut Bescheid. Aber der Ersatz der maroden Brücken rund um das Karower Kreuz und der Ausbau des Außenrings seien dringend nötig. Mehr als 200 Millionen Euro wendet die Bahn AG dafür auf, bis 2020 wird es immer wieder zu Einschränkungen kommen. Erst am 12. Oktober kehrt der Regionalexpress 3 auf seine Strecke ab Gesundbrunnen nach Bernau/Eberswalde zurück. Frohe Kunde für alle Bernauer: Am 17. August öffnet die Brücke Zepernicker Chaussee nach Panketal pünktlich. „Wir arbeiten auf Hochtouren“, macht Bauleiter Kulecki klar.

Am Karower Kreuz fährt der RE5 Richtung Rostock noch auf einer Ersatztrasse. Das temporäre Gleis muss zurück unter die neue Brücke vom Außenring wandern. Jetzt, wo die Widerlager sich küssen. Deshalb kommt es vom 29. Juli bis zum 29. August zu Ausfällen und einer geteilten Streckenführung.