Positive Effekte der Telemedizin

Viola Petersson

(MOZ) Eberswalde. Staatssekretär Thomas Kralinski kam am Montag ins Krankenhaus. Auf die Rettungsstelle. Nein, kein Notfall. Der Potsdamer interessierte sich für Telemedizin, elektronische Patientenakte, Datengeschwindigkeiten. Der Digitalisierungskoordinator des Landes informiert sich derzeit über innovative Beispiele.

Was im „Forßmann“ längst Alltag ist, sei in der bundesdeutschen Krankenhauslandschaft keineswegs schon Standard, erklärt Chefarzt Dr. Timo Schöpke im Notfallzentrum. In der Rettungsstelle laufe alles digital. Ebenso wie auf den Intensivstationen (ITS) im Hause. Kein Papier mehr, stattdessen die elektronische Patientenakte. Mit sämtlichen Befunden, Verläufen, medizinischen Werten. Insellösungen allerdings. Denn: Es gebe keine standardisierten Schnittstellen. Und beispielsweise keine Datenverbindung zu ambulanten Kollegen. Wird ein Patient entlassen, erhalte er den Arztbrief in Papierform mit. Oder die Klinik schickt ein Fax in die Praxis, erfährt der Gast bei seiner Stippvisite.

Welche überaus positiven Effekte die Kombination aus Medizin und Digitalisierung hat, zeigen Geschäftsführerin Dr. Steffi Miroslau, Verwaltungsdirektorin Sibylle Ludewig und IT-Chef Ulf Kartzmareck dem Ministerialbeamten am Beispiel der Tumorkonferenzen. Vor acht Jahren schon habe das „Forßmann“ – dank Förderung über die EU – die Telemedizin eingeführt. Anfangs vor allem für den Bereich Neurologie (für Schlaganfall-Patienten), inzwischen habe sich das Spektrum erweitert. Schwerpunkt sei heute der interdisziplinäre Austausch zu onkologischen Fällen. An den Videokonferenzen nehmen auch Kliniken und Ärzte aus dem Nachbarkreis MOL teil. Zugeschaltet seien ebenso Experten, wie zum Beispiel der Pathologe aus Neubrandenburg. Telemedizin, so Dr. Miroslau, sei die Antwort auf eine zunehmende Spezialisierung und Zentrenbildung. In Eberswalde soll das Angebot jetzt auf den Bereich der Lungenheilkunde ausgedehnt werden.

Und: Bis zum Jahresende soll die ärztliche „Fieberkurve“ auf allen Stationen und in allen Kliniken auf das elektronische Modell umgestellt werden, so Ludewig. Die Pflegedokumentation erfolge bereits digital. Die Vorteile? „Die Pflegekräfte gewinnen Zeit für die Pflege“, so Dirk Weiland, Leitender Oberarzt auf Station 1, der chirurgischen ITS. „Und es erhöht die Patientensicherheit“, ergänzt Dr. Miroslau.

Investitionen in die Digitalisierung kosten natürlich Geld, erklärt sie dem Staatssekretär, der sich nach politischen Rahmenbedingungen erkundigt. Das Land habe zwar für 2018 für alle Krankenhäuser in Brandenburg zusätzlich 20 Millionen Euro bewilligt. Davon bekäme der Klinikkonzern GLG, wozu das „Forßmann“ gehört, 1,3 Millionen Euro. „Die wir im Prinzip schon ausgegeben haben. Eben für neue Technik.“ Und natürlich auch für Schulungen.

In den vergangenen Wochen hat Kralinski etliche wissenschaftliche Einrichtungen und Unternehmen verschiedener Branchen besucht und sich vor Ort über innovative Digitalisierungsbeispiele informiert, darunter auch das Projekt der „twitternden Kiefer“ am Eberswalder Thünen-Institut. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse will er am Donnerstag in Potsdam vorstellen. Ebenso wie erste Schlussfolgerungen für die Digitalisierungsstrategie, die gerade mit Hochdruck entwickelt wird. Mitte Juni nahmen neun Experten des Digitalbeirats beim Ministerpräsidenten ihre Arbeit auf. Parallel wurde eine Digital-agentur eingebunden, die anwendungsbezogen beraten soll. Ende des Jahres, so Kralinski, soll die ressortübergreifende Strategie vorliegen. Flankiert durch einen Gesetzentwurf für die elektronische Verwaltung (E-Government-Gesetz), der Ende April beschlossen wurde. Auch der für die Digitalisierung notwendige Breitbandausbau soll in den kommenden Jahren forciert werden. Mit Investitionen in Höhe von 450 Millionen Euro.