Schlechtes Jahr für Teiche

Niedrigwasser in der Oder: Der Pegel des Grenzflusses stand am Montag bei 110 Zentimetern an der Messstelle in Frankfurt (Oder). Zum Vergleich: Hochwasseralarm würde erst bei 4,60 Meter ausgerufen. Das Foto entstand etwas weiter nördlich bei Lebus. © Foto: Patrick Pleul

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die bisherige Sommerhitze beeinträchtigt den Wasserhaushalt der Natur. Bachläufe und Sölle liegen trocken und die Pegel von Seen und Teichen sinken. Brandenburgs Fischer schlagen Alarm.

Karl Winkelgrund war in diesem Jahr schon mal kurz davor, einen Teil seiner zehn Teiche abzufischen. Die Wasserstände waren so weit verdunstet, dass der Verlust der Satzfische drohte. Dann kam ein rettendes Gewitter in der Gegend um Vetschau (Oberspreewald-Lausitz) mit 20 Litern Niederschlag pro Quadratmeter und bewahrte den Fischer vor dem Notabfischen. Jetzt, zu Beginn der Woche, in der wieder eine Hitzewelle prognostiziert wird, stellt sich Winkelgrund wieder die Frage, ob er die flachen Teiche leer fischen und die Tiere in die tiefere Gewässer umsetzen soll.

Um 50 Zentimeter ist der Wasserstand schon wieder gesunken. Bis zu 200 Reiher versammeln sich täglich am nassen Buffet und haben leichtes Spiel. Bringt Winkelgrund seine Bestände in tiefere Teiche, reicht das natürliche Futter dort nicht, es muss teuer zugefüttert werden. „Im Mai hatte ich die Hoffnung, dass es ein gutes Jahr wird“, sagt er und schiebt ein bitteres „langsam fehlt der Mut“ hinterher.

Am meisten fürchten die brandenburgischen Teichwirte einen trüben, windstillen Tag. Wenn die Algen keinen neuen Sauerstoff produzieren und der Wind das Wasser nicht bewegt, drohen die Gewässer schnell umzukippen. „Die Fischer rufen nicht so schnell um Hilfe“, sagt der Landesgeschäftsführer des Fischereiverbandes, Lars Dettmann. Aber dieses Jahr müsse man darüber nachdenken, sich um Unterstützung ans Land zu wenden.

Auch die Flussfischer sind betroffen – zumindest an der Oder. Während die Flussläufe an Spree und Havel noch reguliert werden können, ist das beim Grenzstrom nicht möglich. „Die Fische sind noch da“, sagt Henry Schneider von der Oderfischerei in Brieskow-Finkenheerd (Oder-Spree). Aber er kommt wegen des niedrigen Wasserstandes mit dem Boot nicht zu ihnen. Seit drei, vier Wochen konnte er nicht mehr auf den Fluss. Für den Bedarf der Touristen hat er vorgesorgt. Zur Not kauft er bei Kollegen etwas dazu. Ein Gewitter hilft nicht, sagt Schneider. Es muss im Quellgebiet der Oder kräftig regnen, damit sich etwas für ihn ändert.

Norbert Schneeweiß, Leiter der Naturschutzstation Linum (Ost-Prignitz-Ruppin), sorgt sich um die Tümpel, Weiher und Erlenbrüche. Nach den heftigen Regenfällen im vergangenen Jahr waren sie gut gefüllt. Aber alles, was nicht durch das Grundwasser gespeist wird, vertrocknet jetzt. Die Augen der Landschaft, wie er sie nennt, sind längst nicht mehr blank. Die Folge: ein schlechtes Jahr für Unken und Kröten, die sich spät im Jahr fortpflanzen, und für Libellen und Mücken. Der Verdunstungsgrad auch bei den Seen ist extrem – ein Zentimeter pro Tag, so Schneeweiß.

In der Uckermark ist selbst der Tourismus betroffen. In Prenzlau liegt die Einsatzstelle für Kanus trocken, sagt Harald Wendt, Sachgebietsleiter der Unteren Naturschutzbehörde. Auch kleine Bäche sind versandet. Die Sölle, wie die kleinen Moor- und Wasserstellen in der Endmoränenlandschaft heißen, trocknen aus. Selbst wenn sie sich beim nächsten Starkregen wieder mit Wasser füllen, beschleunigt sich der Alterungsprozess, berichtet Wendt. Sie verschilfen und werden immer flacher.