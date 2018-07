Aufregend wie beim ersten Sex

Cornelia Jentzsch

Altlangsow (Freie Autorin) Beim Ausstellungstitel „Das erste Mal“ denkt man sofort an erotische Begegnungen im Teenageralter. Doch der Titel bezieht sich darauf, dass die Maler Heidrun Rueda und Ralf Kerbach erstmals gemeinsam ausstellen. Beide sind künstlerisch autonom und zugleich privat ein Paar. Lachend sagt Heidrun Rueda, diese künstlerische Begegnung auf engem Raum sei tatsächlich so aufregend wie der erste Sex. Abstrakte farbflächige Bilder (Rueda) und gegenständliche Porträts (Kerbach) ergänzen sich und bilden einen schönen Spannungsbogen in der Ausstellung im Schul- und Bethaus Altlangsow.

Gleichzeitig mit ihren Arbeiten ist dort die Kabinettausstellung „Überall Land. Ein Malerbuch“ zu sehen. Besagtes Buch war nach einer Erzählung von Björn Kern entstanden und enthält Zeichnungen von Christine Hielscher, Petra Schramm, Volker Henze und Helge Leiberg.

Leiberg stiftete auch Idee zur Doppelausstellung „Das erste Mal“. Mit Kerbach verbindet ihn eine langjährige künstlerische Freundschaft. Beide wurden in Dresden geboren, Leiberg 1954, Kerbach 1956, und studierten bei Gerhard Kettner an der Hochschule für Bildende Künste. Kerbach wurde zwei Jahre später exmatrikuliert, nach der legendären Konzeptausstellung zum Thema Türen im Leonhardi-Museum. Türen sind der Inbegriff von Freiheit: Ralf Kerbach und Volker Henze benutzten damals Spind- und Gittertüren, verwiesen auf Normierung und Haft. Drei Jahre später wurde Kerbach zur Ausreise gezwungen, zwei Jahre später reiste Leiberg aus.

Dass Ralf Kerbach nach der Wende an eben jener Dresdner Kunsthochschule eine Professur erhielt, die er bis heute innehat, ist eine kleine Ironie des Schicksals.

Der Dritte im künstlerischen Freundesbund ist der 1953 in Dresden geborene Lothar Fiedler, er kommentierte jüngst die Eröffnung mit Improvisationen auf seiner Gitarre.

Heidrun Rueda, geboren zehn Jahre oder eine Malergeneration später in Magdeburg, studierte ebenfalls an der Dresdner Hochschule beim abstrakten Expressionisten Günter Horlbeck. Anders als für Kerbach, der sich von der „großen Tradition im Rücken“ vor allem Courbet oder Rem­brandt und ihre dunkelwarmen Farbgebungen als Inspirationsquelle ausgesucht hat, sind für sie auch Künstler wie Hermann Glöckner inspirierend. Zu ihren Bildern sagt Heidrun Rueda, sie möchte „den Farbraum soweit treiben, dass er sich aus dem Bild heraus vor dem Format leuchtend ausdehnt und der Blick gleichzeitig eintauchen kann in die Magie der jeweiligen Farbe“.

Ralf Kerbach wiederum „ist der Figur, dem Inhalt immer verbunden geblieben“, wie Leiberg betont. „Oft haben seine Bilder allegorische Themen, setzen sich mit Flucht und Vertreibung, Thanatos und Eros, dem deutschen Wald, der deutschen Teilung, der deutschen Geschichte an sich auseinander und behandeln diese Themen aus einer sehr individuellen Sicht heraus. Damit steht er in einer großen Tradition, die er sehr bewusst fortführt.“

In Altlangsow hängen ausschließlich Porträts einer, seiner Frau. Diese Porträts zeichnen sich, wie überhaupt fast alle von Kerbachs Porträts, durch eine in sich ruhende Figur in einem nahezu leeren Raum aus. Es geht um angehaltene Zeit und um Schönheit, auch die Schönheit einer Stille.

Diese zeitlose Grazie und Anmut sucht Heidrun Rueda in den Farben mit ihren Stimmungen, Nuancen und Schattierungen. Über die gemeinsame Ausstellung im Altlangsower Schinkelbau mit seiner besonderen Atmosphäre und der Ruhe in der Kuppelhalle freuen sich die beiden Künstler besonders, ist dieser Raum doch für das Anliegen ihrer Ausstellung der ideale Ort. Die dort zu findende und von den Bildern nun verstärkte Stille und Transzendenz ist beiden wichtig – als Gegenpol zur lärmenden und hektischen Zeit, in der sie ihre Gegenwart verorten.

Bis 19. August, Sa/So 13 bis 16 Uhr, Schul- und Bethaus Altlangsow, Tel. 03346 844343