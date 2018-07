Hintere Berliner Straße 126–178 voll gesperrt

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Für alle Fahrzeuge gesperrt ist seit Montag die hintere Berliner Straße 126–178 entlang der Kleingärten. Anwohner kommen hauptsächlich nur noch über über provisorische Zufahrten von der Berliner Straße dorthin.

Seit vergangener Woche wird die Erneuerung der hinteren Berliner Straße vorbereitet. Zum Baubeginn am Montag vergangener Woche wurde erst nur der Radweg entlang der Berliner Straße zwischen Wohnhaus Nr. 148–162 gesperrt. Dort musst der Bordstein abgesenkt werden. Radfahrer durften nur den Fußweg benutzen. Das hieß dort: Absteigen und das Fahrrad schieben. Autofahrer mussten wegen der Baustelle runter vom Gas. In diesem Bereich der Berliner Straße war Tempo 30 auf angeordnet. Seit Montag nun Vollsperrung der hinteren Berliner Straße 126–178 entlang der Kleingärten – für alle Fahrzeuge, gleichgültig, ob mit zwei oder vier Rädern.

Jetzt sind die Tiefbauer am Zuge. Eine Baufirma aus Casekow erneuert im Auftrag der Stadt Schwedt den Regenwasserkanal. Die Stadtwerke nutzen die Chance. Sie sanieren die Fernwärmeleitung. Außerdem müssen Kabel für die Straßenleuchten und deren Anschluss neu verlegt werden.

Nach Abschluss der Erdarbeiten bekommt der Gehweg ein neues, graues Betonpflaster. Er wird künftig etwas schmaler sein als zuvor. Damit wird das Schrägparken entlang der hinteren Berliner Straße wieder möglich. Es steht dann insgesamt mehr Platz zum Parken zur Verfügung. Das haben sich viele Anwohner schon lange gewünscht.

Gebaut wird in drei Abschnitten. Begonnen wurde ab der Zufahrt Berliner Straße 126 (Einrichtung des Evangelische Jugend- und Fürsorgewerkes). Mit dem Abschluss der Bauarbeiten rechnen die Bauherren im Oktober oder November dieses Jahres.

MOZ-Leser hatten schon vor Wochen berichtet, dass die Berliner Straße hinter den „Kasernen“ schon „gut hergerichtet worden“ sei. Reststücke würden mit Kopfsteinen gepflastert. Parkplätze für Anwohner würden dort allerdings immer knapper Die meisten seien als Zeitparkplatz oder privat gekennzeichnet. Anwohner bekämen immer schwerer einen kostenfreien Parkplatz, lautet die Bürger-Klage. Deren aktuelle Fragen: Wird dort weiter gebaut? Werden im Bereich der 125a Parkplätze geschaffen?

Antwort kam nach Anfrage aus dem Rathaus: „Der zuständige Fachbereich 4 (Tief- und Hochbau, Stadt- und Ortsteilpflege) befindet sich mitten in der Planung für die Fortsetzung der Straßensanierung hinter den Kasernen. Die weiteren Baumaßnahmen werden 2019 realisiert. Ziel ist es, neben der Straßensanierung auch, das Parken an diesem Standort künftig deutlich besser zu gestalten als vorher. So werden unter anderem im Abschnitt Berliner Straße 121 –125 neue zusätzliche Parkplätze geschaffen.