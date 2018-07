Zwischen Torten, Teig und Theke

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Sie sind gefragt wie nie – Brandenburgs Handwerker. Ihre Berufe vereinen klassische Fertigkeiten mit moderner Technik. Wir zeigen, was junge Leute im Handwerk werden können, und stellen Betriebe vor, die ausbilden. Heute: die Brot- und Feinbackwaren GmbH Märkisch Edel.

Am liebsten sind Manuela Schulz die Cremetorten. „Es macht Spaß, sie auszudekorieren“, sagt die 24-Jährige. Das Gleiche trifft auf Bildertorten oder Torten zu, für die kleine Marzipanfiguren zu gestalten sind. „Ein Kunde wollte zum Beispiel einen Skorpion auf seiner Torte haben“, erzählt sie. „Wir hatten auch schon mal eine Trabi-Torte.“

Im Juni hat die Eberswalderin bei Märkisch Edel ihre Ausbildung als Konditorin abgeschlossen und ist nun Facharbeiterin in dem Unternehmen. Mit ihrer Berufswahl ist die junge Frau, für die es nach einer Ausbildung im Bereich Medientechnik die zweite Lehre war, äußerst zufrieden. „Ich möchte nichts anderes machen“, sagt sie. Gerade das Kreative reizt sie an dem Handwerk.

Seit 1991 gibt es die Eberswalder Brot- und Feinbackwaren GmbH unter dem Markennamen Märkisch Edel. „Unser Vater hat das Unternehmen aufgebaut“, sagt Markus Kurth. Bäckerei und Konditorei seien seither zusammengeschlossen und viel in Produktion, Technik und Ausbau des Betriebes investiert worden, der einst aus der Konsumbäckerei hervorgegangen war. Auch ein Filialnetz ist entstanden. „Im Umkreis von 80 Kilometern beliefern wir unsere eigenen Filialen“, 55 an der Zahl, so Kurth. Zudem werden Geschäftskunden wie Krankenhäuser und Pflegeheime beliefert.

Es ist ein Familienbetrieb, der auf die Wurzeln einer wahren Handwerker-Dynastie verweisen kann. „Mütterlicherseits sind wir in der neunten, väterlicherseits in der fünften Generation Bäcker und Konditoren“, berichtet Markus Kurth (40). Märkisch-Edel-Chef Christian Kurth führt das Unternehmen inzwischen mit Sohn und Tochter, die beide das Konditoren-Handwerk erlernt haben. Sandra Kurth (38) ist seit 2013 in der Firma. Kurth junior stieß vor einem Jahr dazu.

Obwohl das Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitern sicher nicht mehr der Bäcker von nebenan ist – es gehe noch ums echte Handwerk. „Natürlich knetet keiner mehr den Teig von Hand. Aber das macht man auch in der Ein-Mann-Bude nicht mehr“, sagt Markus Kurth. Die Teige für alle Backwaren hätten Zeit für die Entwicklung, den Gärprozess. So lasse man etwa die Vorteige für Brote bis zu 16 Stunden stehen, bis sie zu Laiben verarbeitet und abgebacken werden.

Wichtig sei dem Unternehmen natürlich auch der Handwerker-Nachwuchs. Und das nicht erst, seit Fachkräftemangel ein Thema ist, betont Markus Kurth. „Wir legen Wert auf eine gute Ausbildung.“ Das spiegele sich auch in den Prüfungsergebnissen der Märkisch-Edel-Azubis wieder. 2016 sei eine Auszubildende aus Eberswalde als bester Bäckerei-Lehrling Brandenburgs ausgezeichnet worden.

Ausgebildet wird vor allem fürs eigene Unternehmen. „Die Übernahme ist bei guten Leistungen zu 100 Prozent gegeben“, so Kurth. In diesem Jahr sind 17.Lehrlinge bei Märkisch Edel unter Vertrag. Im bald beginnenden nächsten Lehrjahr stoßen fünf Auszubildende im Verkauf, drei in der Bäckerei und einer in der Konditorei dazu. Für weitere Bewerbungen sei der Betrieb offen.„Verkäuferinnen könnten es immer mehr sein“, sagt Markus Kurth. „Für ein, zwei Lehrplätze in der Produktion würden wir auch noch kurzfristig Bewerber annehmen.“ Mitten in der Nacht aufstehen müssen die Bäcker bei Märkisch Edel übrigens nicht. Dafür gibt es ein Drei-Schicht-System. „Bei uns stehen die Uhren nicht still. Wir arbeiten von Montag bis Sonnabend durch“, so Kurth.

Die frisch gebackene Konditorin Manuela Schulz kann Bewerber nur ermuntern. „Wenn einem das Handwerkliche liegt, ist es eine schöne Sache.“ Sie selbst kam während der Ausbildung bei Märkisch Edel sogar ein bisschen herum. „Ich konnte ein Auslandspraktikum machen“, erzählt sie. Vier Wochen arbeitete sie in einer Bäckerei in der italienischen Stadt Vicenza. „Die Arbeit dort war doch ein bisschen anders“, sagt sie. Vor allem kleines Gebäck sei dort produziert worden, „Torten eher nicht“. Die stellt Manuela Schulz nun wieder in Eberswalde her.