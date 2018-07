Mit zwei PS quer durch Europa

Friedensbrot für alle: Werner Zellmer bricht mit Tierärztin und Mit-Organisatorin der Tour, Dr. Claudia Possardt, das frisch gebackene Brot und verteilt es, hier an Johannes Thiele aus Platkow. Die Zeremonie findet in jedem Ankunftsort statt, so auch gestern am späten Nachmittag bei Fischer Schneider in Kuhbrücke. © Foto: Matthias Lubisch

Seelow (MOZ) Die Titanen der Rennbahn nutzen die Aufmerksamkeit, die sie mit ihrem Tross erzeugen, für eine Friedensmission. 19 rheinische Kaltblüter absolvieren binnen zwei Monaten eine 2200 km lange Tour.

„Zuerst die Pferde, dann haben wir Zeit für alle Fragen“, erklärt Tierärztin Dr. Claudia Possardt aus Frankfurt. Die kräftigen Tiere sind verschwitzt, lassen sich gern von allem Zaumzeug befreien. Später stehen sie sichtlich genießend unter der Schlauch-Dusche. Nachdem die Tiere versorgt sind, sammeln sich alle zu einer kurzen Zeremonie. Auf dem Planwagen, den Viola Köhler aus Rathenow und Gerhard Loher aus Nordrhein-Westfalen steuern, hängt eine Friedensglocke. Sie wurde eigens für die Mission gegossen. Dort, wo der Tross Station macht, erklingt sie.

Bei der Ankunft in Marxdorf hat dieser Augenblick viel Symbolisches – nicht bestellt und doch so passend. Denn unter den Schaulustigen ist eine syrische Flüchtlingsfamilie. Johannes Thiele aus Platkow hat sie mit nach Marxdorf gebracht. Der Kontakt besteht, seit die Familie in der Gusower Flüchtlingsunterkunft lebte.

Der siebenjährige Mamdouh darf die Friedensglocke läuten. Claudia Possardt bricht danach gemeinsam mit Werner Zellmer aus Wulkow das Friedensbrot und verteilt es unter den Schaulustigen. Im Tross fährt ein Backwagen mit, der täglich für Nachschub sorgt. Bäckermeister Karl Dietmar Plentz aus Schwante war so begeistert von der Idee, dass er anbot, mit seinem historischen Planwagen dabei zu sein.

Ohne Unterstützer wäre die Tour nicht denkbar, erklärt Friedbert Enders vom Initiator, dem Kaltblut Zucht- und Sportverein Brück. Die Landesregierung hat Geld gegeben, die Stiftung Europäisches Kulturerbejahr, der Bund und viele Einzelpersonen.

Auch unterwegs spenden Menschen für eine Idee, die weit weg ist von scheinbarer Pferde-Idylle. 80 Tage mit 68 Ankunfts-Stationen wollen gut vorbereitet sein – und das durch halb Europa. Claudia Possardt und Friedbert Ebers haben die Tour organisiert. Sie studierten einst in Moskau, sprechen Russisch, klärten im Vorfeld viel Organisatorisches.

Die Tour führt ab Küstrin weiter quer durch Polen nach Kaliningrad, Litauen, Lettland, Estland und schließlich nach Weliki Nowgorod in Russland. „Alle Menschen in Europa sind gleich“, erklärt Enders bei der Zeremonie. „Wir fahren für ein gemeinsames Haus Europa und da gehört auch Russland dazu.“ Die Tourteilnehmer sehen sich als Botschafter für Verständigung, gegen Unwissenheit, Hass und Unverständnis. Dafür investieren sie Geld und vor allem Zeit. Die 15-jährige Tabea ist die Jüngste im Tross. Vor neun Jahren war die Pferdenärrin als kleines Mädchen schon einmal mit auf Tour nach Flamen. Sie ist stolz, dabei sein zu dürfen und mit anzupacken. Sie hofft, dass bis zum Ferienende schon ein Stück Strecke geschafft ist, denn dann muss sie zurück in die Schule. Die Besatzungen wechseln mehrmals unterwegs, da kaum jemand zwei Monate Urlaub nehmen kann. Immer aber ist ein Tierarzt mit an Bord. Die Fahrer und Begleiter schlafen in einer Pension, im Zelt oder unter freiem Himmel.

Der Lohn für ihre Entbehrungen sind die Menschen, die sie überall begrüßen und ihre Idee mit tragen. In Weliki Nowgorod wird die Friedensglocke an den dortigen Pfarrer übergeben. Sie erhält ihren Platz in der dortigen Sophienkathedrale. Doch bis dahin warten noch viele Abenteuer und Begegnungen auf die Frauen und Männer.

www.titanen-on-tour.eu