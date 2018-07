Unterricht auf Streuobstwiese

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Das Haus der Naturpflege in Bad Freienwalde investiert in seine Streuobstwiese und entwickelt dazu ein Bildungsprogramm für Kinder und Jugendliche. Dafür hat der Verein 2200 Euro Fördergelder von der Agrarthaer GmbH für Strategische Landnutzung in Müncheberg erhalten.

Die Mittel seien aus einer Kleinprojektförderung zum Thema „Gesunde Umwelt“ geflossen, es sei kein Eigenanteil erforderlich, freut sich Sybille Knospe, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Haus der Naturpflege. Investiert werde in die Streuobstwiese, die sich hinter dem Spielplatz befindet. Zu den bestehenden Obstbäumen werden weitere zwölf Gehölze, darunter Apfel, Kirsche, Pflaume und Pfirsich gepflanzt. So viele seien dem Verein genehmigt worden, sagt Sybille Knospe.

Zur Steuobstwiese seien vielfältige Bildungsprojekte geplant, wie die Beschäftigung mit alten Obstsorten. „Wir können über das Jahr die Bäume von der Blüte bis zur Ernte des Obstes begleiten“, erläuterte Sybille Knospe, die als langjährige Gymnasiallehrerin mit Pädagogik vertraut ist. Darüber hinaus könnten die Schüler untersuchen, welche Tiere auf einer Streuobstwiese leben und wie viele verschiedene Pflanzen zwischen den Bäumen wachsen. Die Wiese soll nur selten gemäht werden, um die biologische Vielfalt zu erhalten. „Wir werden das Obst zu Saft, Trockenobst, Marmelade, Kompott und Obstkuchen verarbeiten“, kündigt die stellvertretende Vorsitzende ein. Dafür bekomme das Haus der Naturpflege einen Entsafter sowie einen neuen Herd für seine kleine Küche, weil das alte Küchengerät seinen Geist aufgegeben hat.

Für Sybille Knospe ist es wichtig, dass sie verschiedene Projekte miteinander verknüpfen kann. Die betrifft beispielsweise die Bienen, denen sich das Haus der Naturpflege in diesem Jahr besonders gewidmet hat und die weiter Bestandteil des Bildungsprogramms sind. Sie bestäuben die Blüten der Obstbäume, damit daraus eine Frucht wird.

Im September kommen Studenten der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung (HNE) Eberswalde, um zusammen mit Sybille Knospe und ihren Mitstreitern ein Bildungsprogramm zu erarbeiten. „Wir werden Schulen und Kitas aus Bad Freienwalde und der Region anschreiben“, kündigt die Vize-Vorsitzende des Fördervereins an. Bildungsprogamme des Hauses werden gut angenommen, die Kitas und Schulen aus Bad Freienwalde, Heckelberg und auch aus Eberswalde kommen gern zu Veranstaltungen, die Praxis und Theorie verknüpfen. Über das Projekt hofft der Verein, auch die Besucherzahlen wieder zu steigern. Denn die Baustelle auf der Berliner Straße macht sich auch beim Haus der Naturpflege bemerkbar, weil die Besucherzahlen purzeln. Dies zeige sich insbesondere bei Abendveranstaltungen, so Sybille Knospe. Die Besucher trauen sich nicht durch die Baustelle zu fahren, den großen Umweg will auch keiner in Kauf nehmen. Dann bleiben sie lieber Zuhause.