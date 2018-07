Weniger lange warten

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wenn die Bevorzugung von Privatpatienten beklagt wird, macht sich das häufig an den Wartezeiten auf einen Arzttermin fest. Tatsächlich müssen gesetzlich Versicherte häufig länger warten. Dagegen geht der Gesundheitsminister nun vor. Er tut das mit Zuckerbrot und Peitsche. So verordnet er den Medizinern fünf Sprechstunden pro Woche mehr und verpflichtet sie, auch Sprechstunden anzubieten, für die es keine Terminvergabe gibt.

Andererseits bekommen die Ärzte, die zusätzlich neue Hilfesuchende aufnehmen, mehr Geld. Nun löst Geld nicht jedes Problem. Wer sowieso schon jede Woche mehr als 50 Stunden in der Praxis zubringt, wird sich nicht unbedingt von Zusatzeinnahmen zu noch mehr Arbeit verlocken lassen. Für andere Ärzte aber kann das interessant sein. Selbst wenn sich nur ein Teil der Mediziner beteiligt, käme angesichts von rund 150 000 niedergelassenen Ärzten eine stattliche Zahl zusätzlicher Behandlungen dazu.

Natürlich bekommt man so das grundsätzliche Problem, dass es generell an Ärzten fehlt, nicht in den Griff. Von heute auf morgen einen passenden Termin beim Wunschmediziner zu bekommen, bleibt eine Illusion. Aber aus dem Vorhandenen mehr zu machen, das könnte gelingen.