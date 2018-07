Frauen auf U-Bahnhöfen sexuell belästigt

dpa

Berlin (dpa) Weil er Frauen auf U-Bahnhöfen in Berlin sexuell belästigt haben soll, muss sich ein 29-Jähriger ab Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht verantworten. Dem Angeklagten werden 13 Taten in der Zeit von April 2015 bis Februar 2018 zur Last gelegt. Er soll sich den Ermittlungen zufolge vor den Geschädigten entblößt und sie grob beleidigt haben. Einigen Frauen habe er auch an das Gesäß oder in den Schritt gegriffen.

Nach einer Öffentlichkeitsfahndung stellte sich der Verdächtige laut Gericht im März 2018 der Polizei. Die Anklage lautet unter anderem auf Erregung öffentlichen Ärgernisses, sexuelle Belästigung, Körperverletzung sowie auf Vergewaltigung.