Reparatur in Planung

Patrik Rachner

Brieselang Instandsetzungsarbeiten in Planung: Die Brücke, die über den Havelkanal in Brieselang-Nord in Richtung Gewerbegebiet führt und von Fußgängern und Radfahrern häufig genutzt wird, soll an einigen Stellen saniert beziehungsweise repariert werden. So müssen nach ersten Einschätzungen und Prüfungen rund 30 Holzbohlen ausgetauscht werden. „Zurzeit werden Angebote eingeholt. In Kürze erwarten wir Ergebnisse, damit die Arbeiten umgesetzt werden können“, so Bürgermeister Wilhelm Garn. Um die Sicherheit für Passanten zu gewährleisten, wurden zuletzt nach den regelmäßig stattfindenden Routinekontrollen die schadhaften Stellen kurzfristig mit alten Verkehrsschildern provisorisch abgedeckt. Mit Blick auf die Nutzung der Brücke hat die Verwaltung deshalb von einer Vollsperrung abgesehen.