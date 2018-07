dpa

Berlin (dpa) Nach dem Brandanschlag auf zwei Obdachlose am Bahnhof Schöneweide befinden sich die beiden Opfer noch auf der Intensivstation. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Der „RBB“ berichtete, einer der Männer sei ansprechbar. Dies konnte die Polizei nicht bestätigen. Die beiden obdachlosen Männer waren am Sonntagabend auf dem Bahnhofsvorplatz in Schöneweide von einem bislang unbekannten Täter mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet worden. Sie erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Nach dem Täter wird noch gesucht, das Motiv war noch unklar.

Der Hund der beiden Männer sei wohlauf und befindet sich im Tierheim, teilte die Polizei am Dienstag weiter mit. Am Montagabend gedachten rund 150 Menschen der beiden Obdachlosen. Sie beteiligen sich am Tatort an einer Mahnwache, die sich gegen „Obdachlosenfeindlichkeit und Ausgrenzung“ richtete. Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke) nannte die Tat am Dienstagmorgen im „Inforadio“ einen „bestialischen Mordversuch“.