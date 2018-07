Polizei findet von Einbrechern gestohlenes Auto

Tilman Trebs

Oranienburg/Velten (MOZ) Einbrecher haben am Wochenende ein Auto in Oranienburg gestohlen. Inzwischen ist das Fahrzeug in Velten aufgetaucht.

Nach Angaben der Polizei hatten die Diebe am Wochenende im Edener Volkmarweg das Kellerfenster eines Einfamilienhauses aufgebrochen und gezielt den Schlüssel eines Opel Meriva gestohlen. Anschließend nahmen die Täter das auf dem Grundstück abgestellte Fahrzeug mit. Die Besitzer stellten den Diebstahl am Montagabend fest und meldeten ihn der Polizei.

Die konnte schon am Dienstagmorgen einen Fahndungserfolg vermelden. Das Auto sei an der Hohenschöppinger Straße in Velten gefunden und den Besitzern nach der Spurensicherung zurückgegeben worden. Das Fahrzeug ist offenbar nicht beschädigt worden.

Von den Dieben fehlt allerdings noch jede Spur.