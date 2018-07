Turbine Potsdam begeistert in Friedrichsthal

Jürgen Zinke

Friedrichsthal 432 Fans wollten am Sonntag in Friedrichsthal den ersten Testspiel-Auftritt des Frauenfußball-Bundesligisten 1. FFC Turbine Potsdam gegen den polnischen Meister und Pokalsieger GKS Gornik Leczna sehen. Und sie wurden vom zweifachen Champions-League-Sieger und sechsmaligen Deutschen Meister nicht enttäuscht.

Mit 7:1 (2:1) gelang den Damen aus der Landeshauptstadt, die mit einem Kader von 20 Spielerinnen seit dem 16. Juli im Training stehen, ein souveräner Erfolg. Svenja Huth (6.), Lena Petermann (39., 82.), Nina Ehegötz (48., 87.) und Felecitas Rausch (88.) per Handstrafstoß erzielten die Treffer. Hinzu kam ein Eigentor der Gäste nach Eingabe von Svenja Huth (61.). Victoria Schwalm war nach 85 Minuten noch mit einem Foulstrafstoß an der polnischen Torhüterin gescheitert. Zwischenzeitlich hatte Ewelina Kamszyk (25.) zum 1:1 ausgeglichen.

Dementsprechend angetan zeigte sich Turbine-Trainer Matthias Rudolph: „Das war zu diesem frühen Zeitpunkt schon eine ansprechende Leistung. Wir haben ein gutes Passspiel gezeigt und die Chancen verwertet. Mit der aggressiven Spielweise des Gegners hatten wir allerdings ein paar Probleme.“ Lobende Worte fand der Coach, der nach der Saison 2015/16 das Potsdamer „Urgestein“ Bernd Schröder abgelöst hatte, auch für die Bedingungen in Friedrichsthal. „Schauen Sie sich den Platz an, das war optimal. Wir sind sehr zufrieden“, sagte er. Und ergänzte auf Nachfrage noch: „Wir würden auch wieder hier herkommen.“

Für die Potsdamerinnen geht es am 28. Juli mit einem Test bei der Männermannschaft des SV Dallgow 47 (Kreisoberliga Havelland) weiter. Zwei Wochen lang trainieren sie dann im Mannschaftsverbund am Luftschiffhafen, danach wird jede Spielerin einen individuell abgestimmten Trainingsplan von zu Hause aus abarbeiten, bevor das Team am 5. August ins Trainingslager nach Österreich fährt. Dort ist für den 10. August ein Testspiel gegen Sankt Pölten geplant. Den Punktspiel-Auftakt vollzieht Turbine am Sonntag, 16. September, bei 1899 Hoffenheim. Das erste Heimspiel im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion steht dann am 23. September um 11 Uhr gegen den SC Sand auf dem Programm. Eine Woche vor dem Bundesliga-Start ist die erste Runde im DFB-Pokal im Terminkalender, der Gegner steht noch nicht fest.

Zufrieden war auch Gastgeber SV Friedrichsthal mit dem Auftritt des Bundesligisten und der ganzen Veranstaltung. „Der Kontakt ist über Uwe Reher zustande gekommen, der ja in Oberhavel zu Hause ist und den wir seit langem kennen. Wir haben uns die Eintrittsgelder geteilt, die Einnahmen vom Catering bleiben bei uns“, sagte Manuel Knittel, Verantwortlicher für Presse und Öffentlichkeitsarbeit beim SV Friedrichsthal. Lobend erwähnt wurde neben anderen Sponsoren auch Jens Poethke vom Kompetenzzentrum Notfallmedizin, der seinen Wagen kostenlos zur Verfügung gestellt hatte. Uwe Reher, einer der beiden Turbine-Vizepräsidenten, hatte nach der Partie alle Hände voll zu tun, um die Spielerinnen noch zu Fotoaufnahmen und Gesprächen heran zu holen.