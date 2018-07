Pötsch nimmt Kritik an Staatsanwaltschaft teilweise zurück

Roland Becker

Velten (MOZ) Auf Nachfrage dieser Zeitung hat Veltens Stadtverordnetenvorsteher Hans-Jörg Pötsch (CDU) seine Kritik an der Neuruppiner Staatsanwaltschaft teilweise zurückgenommen. Nachdem die Behörde die Ermittlungen zum Veltener Hassvideo und zu einer Mail, in der Abgeordneten mit dem Schächten und dem Tod gedroht wurde, eingestellt hatte, kritisierte Pötsch, dass dies in beiden Fällen mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung begründet worden sei. Im Gespräch mit dem Generalanzeiger räumte Pötsch nun ein, dass er bezüglich der eingestellten Ermittlungen zur Mail mit der Todesdrohung fälschlicherweise behauptet hat, dass die Staatsanwaltschaft dies als freie Meinungsäußerung gelten lasse. Der Leitende Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann hatte am Freitag ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Ermittlungen zur Mail ins Leere gelaufen seien. Der Absender habe nicht ermittelt werden können. Der oberste Neuruppiner Ermittler hatte aber auch gesagt, dass das Schreiben durchaus strafrelevante Passagen enthalte. „Für den zweiten Teil, die E-Mail, trifft mein Vorwurf nicht zu“, sagte Pötsch nun am Montag.

Gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft werde er nicht das Rechtsmittel der Beschwerde einlegen. Und er lasse sich nicht einschüchtern. 2019 werde er erneut fürs Stadtparlament kandidieren. (rol)