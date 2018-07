Lesben und Schwule feiern den 40. Berliner CSD

dpa

Berlin (dpa) Der 30. Juni 1979 war für Schwule und Lesben ein wichtiger Tag: Es war der erste Christopher Street Day in Berlin, heute als „CSD“ bekannt. 450 Leute liefen bei der Premiere über den Kurfürstendamm mit. Mittlerweile sind es Hunderttausende, die beim CSD feiern und für Gleichberechtigung demonstrieren.

Lauwarmer Sekt, Partymusik und politische Parolen gehören dazu, viel nackte Haut. So wird es auch bei der 40. Ausgabe des Berliner CSD an diesem Samstag (28.7.) sein. Neben Köln ist Berlin die wichtigste deutsche Stadt der Szene.

Die große Parade in der Hauptstadt zieht vom Ku'damm zum Brandenburger Tor, samt Weltstar-DJ Felix Jaehn (23), der als Pate fungiert. Für den seit kurzem offen bisexuellen Jaehn ist es der erste CSD, den er „erleichtert und stolz“ mitfeiern kann. Das Motto 2018 lautet: „Mein Körper - meine Identität - mein Leben!“.

Die AfD bleibt als offizieller Teilnehmer unerwünscht. Das machten die CSD-Veranstalter deutlich, nachdem sie einen Antrag der Jungen Alternative Berlin abgelehnt hatten. Der Landesvorsitzende der AfD-Jugendorganisation, David Eckert, kritisierte das: „Wer Toleranz predigt, muss sie auch selber leben.“

Insgesamt gilt: Die Stimmen in der Szene sind vielfältiger geworden. Es finden sich quasi alle darunter, die nicht nach klassischen Geschlechterrollen leben. Das spiegelt sich in der Abkürzung, die in den Jahren immer länger wurde. Aus „LGBT“ wurde „LSBTTIQ*“. Das steht für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, intersexuelle und andere queere Menschen.