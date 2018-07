Asylsuchende greifen Polizisten an

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber des Landes in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) hat es in der Nacht zum Montag eine Massenschlägerei mit mehreren Verletzten gegeben. Auch Beamte wurden angegriffen. Die Polizei reagierte am Abend mit einer Großrazzia.

Am Abend rückten um 18 Uhr mehr als zehn Mannschaftswagen der Polizei auf das Gelände vor. Nach Angaben der Polizeidirektion waren etwa 150 Beamte im Einsatz. Sie kamen aus dem gesamten Land Brandenburg – unter anderem aus der Inspektion Cottbus. Wie es aus Polizeikreisen weiter hieß, sicherten die Beamten eine Durchsuchung ab. Insgesamt wurden dabei 55 Gegenstände sichergestellt. Darunter waren auch Messer. Allerdings handelte es sich dabei nicht um Waffen im üblichen Sinn, sondern beispielsweise um Küchenmesser.

Die Durchsuchung war nach zwei Stunden abgeschlossen. Sie verlief ohne Komplikationen und friedlich, so ein Polizeisprecher weiter. Die Verletzten der Massenschlägerei müssen unterdessen weiter im Krankenhaus behandelt werden.

„Das war schon ein sehr schwerwiegender Vorfall“, sagt Ingo Decker, Pressesprecher des Landes-Innenministeriums, zu der mehrstündigen Massenschlägerei in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt. „Konflikte sind dort sicherlich nicht selten, aber das war nicht ohne.“ Dem Innenministerium liegen Fotos der Nacht vor, auf denen nicht nur die Streitenden zu sehen sind, sondern auch zerschlagene Fenster und unter anderem ein aus dem Haus geworfener Kühlschrank.

Am Ende gab es vier verletzte Georgier und einen verletzten Sudanesen. Die fünf Asylsuchenden befanden sich noch am Montag im Krankenhaus, gelten laut Polizei als schwerverletzt. Begonnen hatte die Auseinandersetzung bereits am frühen Sonntagnachmittag, als ein 29-jähriger Georgier in Streit mit einem 18-jährigen Sudanesen geriet und diesen so schwer verletzte, dass er ins Krankenhaus musste. Gegen 22.50 Uhr wollten die Afrikaner offenbar Rache. Etwa 20 von ihnen attackierten den Georgier und mehrere seiner Landsleute an einem Wohncontainer. Daraus entwickelte sich eine Massenschlägerei, bei der Stangen und Steine zum Einsatz kamen.

„Auch eintreffende Polizisten wurden angegriffen“, teilt Stefan Möhwald von der Polizeidirektion Ost mit. „Und dabei handelte es sich nicht nur um verbale Angriffe“, heißt es aus dem Innenministerium in Potsdam. Verletzt wurde von den Beamten wohl niemand. Der Einsatz, bei dem etwa 20 Polizeifahrzeuge, fünf Rettungswagen und zwei Notarztwagen vor Ort waren, zog sich bis etwa 4 Uhr morgens hin. Unter den Verletzten im Krankenhaus befindet sich auch der 29-jährige Georgier, der zunächst den Sudanesen angegriffen hatte.

Letztlich nahm die Polizei acht Personen aus dem Sudan, dem Tschad und Kenia vorläufig fest. „Sie sind zwischen 18 und 29 Jahre alt“, sagt Polizeisprecher Möhwald. Die übrigen Beteiligten würden im Rahmen eines nun folgenden Ermittlungsverfahrens bekannt zu machen sein. Dazu wurde ihm zufolge eine Ermittlungsgruppe aus Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree und der Direktion Ost gebildet. Der Vorwurf lautet auf schweren Landfriedensbruch. „Natürlich wird auch die dem Ganzen vorausgegangene Körperverletzung in diesem Verfahren betrachtet“, betont Möhwald.

