Färben wie vor Jahrhunderten

Der Wolsierer Hartmut Tonne-Thielemann in Blaudruck-Aktion. Nach den Ferien beginnt in diesbezüglicher Kurs an der „Tonart“-Schule in Rathenow. © Foto: weber

Simone Weber

Rathenow Durch Blaudruck wurden jahrhunderlang Stoffe veredelt. Im 18./19. Jahrhundert war er in Mitteleuropa noch weit verbreitet. Heute findet die Technik nur noch in wenigen Werkstätten statt. Zwölf sind es bundesweit, darunter die Blaudruckerei, die Hartmut Tonne-Thielemann seit elf Jahren in Wolsier betreibt.

Am Tag der offenen Tür der „Tonart“-Schule für Musik und Kunstam Körgraben bot der Blaudrucker einen Workshop an. Gäste konnten sich ein eigenes T-Shirt oder einen textilen Umhängebeutel nach ihren Vorstellungen färben. „Der Stoff wird an verschiedenen Stellen gebunden, so dass dort später keine Farbe rankommt. Danach wird er in Färberwaid-Lösung gefärbt“, erklärte Hartmut Tonne-Thielemann. „Das noch leicht gelb-grüne T-Shirt muss danach mehrfach, zirka viermal gespült werden, und beim Trocknen oxidiert der Farbstoff von Grüntönen in tiefes Blau.“

Der Workshop kam offenbar gut an beim Publikum. „Wir werden nach den Ferien einen Blaudruck-Kurs anbieten“, so Annelie Knobloch von „Tonart“. „An vier Terminen gibt es zunächst eine Einführung in die alte Drucktechnik mit dem Naturfarbstoff, und an den weiteren Terminen werden wir verschiedene Techniken ausprobieren, um die Muster auf den Stoff zu bringen.“

Am Aktionstag konnten die Gäste auch an einem Tanz- und Schausspiel-Schnupperkurs teilnehmen. Die aus Portugal stammende Lehrerin Barbara Conde und die gebürtige Engländerin Grace Holmes gehören, gemeinsam mit Gesangscoach Robert Betge und „Tonart“-Leiterin Gabriele Knobloch, zum Team, das in der freien Schule die künftigen Musikcal-Workshops leiten wird. Denn bei „Tonart“ soll es nach einigen Jahren wieder ein Musical geben, wie Gabriele Knobloch ankündigte. „Ab September wollen wir mit den Kursen dazu beginnen. Die Teilnehmer sollen ihr Stück selbst entwickeln. Aufgeführt werden soll es im Mai und Juni 2019.“

Die Musicaldarsteller sollten zwischen 13 und 20 Jahre alt sein. Die Teilnahme ist für sie kostenlos. Dafür sowie und für die Blaudruck-Workshops im September und Oktober kann man sich bei „Tonart“, Am Körgraben 1b/c, unter 03385/5193096 oder per E-Mail an mks@tonart-hvl.com anmelden. Mehr Infos auf www.tonart-hvl.de.