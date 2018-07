Konzept beim FSV Optik: Arbeit geht vor!

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Dass Aufsteiger FSV Optik Rathenow nicht unter Profibedingungen agiert wie bei den meisten Rivalen in der Regionalliga Nordost üblich, ist kein Geheimnis. „Arbeit/Schule/Studium + Fußball“ lautet das bewährte Konzept am Vogelgesang. Heißt auch, im Fall der Fälle scheitert eine berufliche Karriere nicht an einer Verpflichtung gegenüber dem Verein. Beleg ist der Abschied, den der FSV nun von Verteidiger Burak Tasar nahm.

„Ich habe lange überlegt, mich dann gegen Fußball, für den Beruf entschieden“, wird der 19-Jährige auf www.fsv-optik.de zitiert. Seit Juli 2017 schnürte er die Töppen für Rathenow. Bei Tennis Borussia in Berlin hatte er das Fußball-ABC erlernt, durchlief beim 1. FC Magdeburg die U17 und U19, ehe er an den Vogelgesang wechselte. Jetzt will er zur Bundespolizei, die ihm kürzlich die Zusage zur Ausbildung gab. Trainer Ingo Kahlisch: „Alles richtig gemacht. Die Chance bekommst du nur einmal.“ Tasar räumte am Samstag seinen Spind, wurde in Richtung Polizeijob verabschiedet und war im mit 4:1 gewonnenen Testspiel gegen Viktoria Werder schon nicht mehr im Kader. Während er nun das FSV-Dress gegen eine Uniform tauscht, streben die Optiker dem Saisonstart entgegen. Erster Auftritt des Regionalliga-Aufsteigers ist im Heimspiel am Samstag gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf. Der sächsische Verein testete sich zuletzt gegen den Drittlisgisten FC Energie Cottbus (1:6).