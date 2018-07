Bauern entdecken zufällig Brand

Andrea Linne

Hobrechtsfelde (MOZ) Um 21.42 Uhr ist am Montag im Wald unweit der Ortslage Hobrechtsfelde ein Feuer ausgebrochen. Zufällig entdeckten Mitarbeiter der Agrar Gut Hobrechtsfelde das offene Feuer in dem weithin trockenen Areal und riefen die Feuerwehr. Damit konnte Schlimmeres verhindert werden.

Die Zepernicker Freiwillige Feuerwehr rückte schnell an und konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Auch ein zweites Feuer wurde in unmittelbarer Nähe entdeckt, wie Zeugen berichten. Es geht der Appell an die Öffentlichkeit, keine Kippen wegzuwerfen oder mit Autos in die Landschaft zu fahren. Auch weggeworfene Glasscherben kann Brände auslösen. Die Mitarbeiter der Agrar Gut Hobrechtsfelde danken der Feuerwehr und warnen eindringlich alle Besucher des Naturparks, sehr aufmerksam und vorsichtig zu sein.