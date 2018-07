MOZ

Uckerfelde Bei einem Arbeitsunfall ist am Montagein Mann schwer verletzt worden.

Der 51-Jährige war auf dem Dach einer Scheune im Ortsteil Bertikow mit Arbeiten beschäftigt gewesen, als er aus noch ungeklärter Ursache durch das Dach brach und zirka zehn Meter in die Tiefe stürzte. Dort schlug er in einem Getreidehaufen auf, wurde aber trotzdem so schwer verletzt, dass ihn ein Rettungshubschrauber nach Eberswalde ausflog.