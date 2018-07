Labrador beißt Kind ins Gesicht

MOZ

Eberswalde Montag-Mittag ist eine Frau mit ihrer fünfjährigen Tochter zu Fuß in der Heegermühler Straße unterwegs gewesen als sich kurz darauf dramatische Szenen abspielten. Gegen 12 Uhr kamen beide an den Kupferhammerweg und liefen in Richtung Westendpark. Sie passierten zu diesem Zeitpunkt einen schwarzen Labrador mit braunem Latz und schwarzer Schwanzspitze. Als sich das Kind kurz bückte, griff der Hund unvermittelt an und biss das Mädchen in die rechte Gesichtshälfte.

Die Kleine kam umgehend in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen werden musste. Der Hund konnte nicht aufgegriffen werden.

Die Polizei sucht nun den Besitzer des Tieres. Wer kann Angaben zu einem schwarzen Labrador (oder Vergleichbares) mit braunem Latz und schwarzer Schwanzspitze machen? Wer kennt den bzw. die Besitzer eines solchen Tieres? Wer hat am 23. Juli den Vorfall beobachtet und sah, wohin der Hund später verschwand? Wer hat einen derartigen Hund gesehen und kann nun ebenfalls sachdienliche Hinweise geben?

Ihre Angaben richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Barnim unter der Rufnummer 03338 3610 oder die Internetwache www.polizei.brandenburg.de Selbstverständlich kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.