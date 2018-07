Lausitzring-Testzentrum erhält Technik zur Vernetzung von Autos

dpa

Klettwitz (dpa) Die Prüforganisation Dekra baut ihr Testzentrum für automatisiertes Fahren am Lausitzring in Südbrandenburg aus. Die Deutsche Telekom stellt als Partner eine Technologie für Kommunikation zwischen Fahrzeugen bereit, die auf dem Testfeld eingesetzt wird, wie die Prüforganisation am Dienstag an ihrem Hauptsitz in Stuttgart mitteilte. Es soll so ein Umfeld geschaffen werden, bei dem Autobauer Kommunikationssysteme über verschiedene Fahrszenarien erproben können.

Vernetzte Autos könnten zum Beispiel in Echtzeit miteinander kommunizieren oder Navigations-Infos könnten auf den Zentimeter genau sein, hieß es.

Zum 1. November 2017 hat die Dekra den Lausitzring in Klettwitz (Oberspreewald-Lausitz) übernommen. Auf dem Rennstreckenareal entsteht ein riesiges Testzentrum für automatisiertes Fahren. Motorsport kann dort parallel weiterhin betrieben werden. Das Gelände wurde zu einer Zeit verkauft, als sich ein Sanierungsstau auf der Renn- und Teststrecke angedeutet hatte. Der Lausitzring war im Jahr 2000 auf einer ehemaligen Tagebaufläche eröffnet worden. Dekra betreibt schon seit Jahren in unmittelbarer Nachbarschaft zum Lausitzring ein Testcenter.