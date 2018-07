Drogenopfer in Klinik eingewiesen

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Auf dem Gehweg an der Neuruppiner Präsidentenstraße entdeckten Passanten am späten Montagnachmittag einen hilflosen Mann. Sie riefen deshalb den Rettungsdienst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte war der Mann von Alkohol und Drogen derart berauscht, dass er nicht mehr Herr seiner Sinne war, beziehungsweise habe er sich in einem „den freien Willen ausschließenden Zustand“ befunden. Deshalb sollte er in einem Rettungswagen behandelt werden. Da er aber herumschrie und aggressiv war, musste die Polizei ihn fesseln und ein Notarzt schickte ihn per Zwangseinweisung auf die psychiatrische Station des Krankenhauses. Da bei der Durchsuchung des Mannes ein Tütchen mit Drogen aufgefunden wurde, wird gegen ihn wegen Besitzes illegaler Betäubungsmittel ermittelt.