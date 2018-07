Kia Sportage: Stromstoß für den Diesel

Wolfgang Brekeller

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kia hat neben Konzernschwester Hyundai ein einzigartig breites Spektrum elektrifizierter Antriebe zu bieten – vom Hybrid über den Plug-in-Hybrid bis hin zum reinen Elektroauto. Jetzt bereichert auch ein sogenannter Mildhybrid das Portfolio der Koreaner. Der steckt unter der Motorhaube des in vielen Details überarbeiteten Kompakt-SUV Sportage und verpasst dem Modell mit 185 PS starkem Diesel und serienmäßigem Allradantrieb per Startergenerator und 48-Volt-Batterie beim Tritt auf das Gaspedal kräftige Stromstöße. Die reduzieren den Verbrauch um bis zu zehn Prozent. Die neue Topversion des Bestsellers (beinahe jeder vierte in Deutschland verkaufte Kia ist ein Sportage) soll sich im Schnitt je nach Getriebe (Sechsgang-Handschalter oder Achtstufen-Automatik) mit 5,2 bis 5,7 Litern zufrieden geben. Die Preise beginnen bei 38.490 Euro.

Der Einstieg in den äußerlich nur vorsichtig erneuerten Sportage, der in der Länge leicht auf 4,49 Meter zugelegt hat, ist schon ab ab 22.490 Euro möglich. Serienmäßig sind jetzt unter anderem auch ein Audiosystem mit Sieben-Zoll-Touchscreen und Smartphone-Integration, Klimaanlage, Tempomat sowie Rückfahrkamera an Bord. Zu den neuen Extras zählen LED-Scheinwerfer und Assistenzsysteme wie der adaptive Tempomat mit Stop-and-go-Funktion die 360-Grad-Kamera oder der Müdigkeitswarner. Alle fünf Motoren, von den 1,6-Liter-Benzinern (132/177 PS) über die neuen, effizienteren 1,6-Liter-Diesel (115/136 PS) bis hin zum stärksten Dieselherz mit E-Schrittmacher, erfüllen bereits die Abgasnorm Euro 6d-Temp, die erst ab September 2019 für alle Neuwagen verbindlich wird.

Wie fährt sich einer der ersten Mildhybrid-Diesel? Unspektakulär. Vom Zusammenspiel der drei wichtigsten Zusatzkomponenten, der Lithium-Ionen-Batterie im Boden des auf auf 439 Liter reduzierten Kofferraums, des Startergenerators, der den Diesel mit anschiebt oder per Rekuperation den Akku auflädt, und des Gleichspannungswandlers für den Energieaustausch zwischen den beiden Bordnetzen (48/12 Volt), ist beim Fahren nichts zu spüren. Außer im Stadtverkehr. Da schaltet der Motor schon ab, lange bevor der hochbeinige Kia an der roten Ampel zum Stehen kommt. Wenn ab 30 km/h das Auto ausrollt, herrscht Stille im Motorraum. Nur die elektrischen Nebenaggregate, die von der 48-Volt-Batterie mit einer Kapazität von 0,44 kWh versorgt werden, surren leise vor sich hin. Auf der Landstraße oder Autobahn sorgen die 400 Newtonmeter Drehmoment des Selbstzünders für souveränen, aber nicht atemberaubenden Vortrieb. Die neue Achtstufen-Automatik sortiert ganz und gar unaufgeregt und nahezu verzögerungsfrei die Gänge. Der leer immerhin rund 1,8 Tonnen schwere Mildhybrid-SUV spurtet in 9,5 Sekunden bis auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 201 km/h. Im kommenden Jahr soll die neue Antriebstechnik in weitere Kia-Modelle Einzug halten. Wolfgang Brekeller