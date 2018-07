44-Jähriger Mann aus Hennigsdorf spurlos verschwunden

Odin Tietsche

Hennigsdorf (MOZ) Die Kriminalpolizei bittet bei der Suche nach Andreas Meissner um Mithilfe.

Andreas Meissner ist 44 Jahre alt und wird seit Freitag, 20. Juli, vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine Suizidgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Andreas Meissner ist 185 Zentimeter groß und von schlanker Gestalt. Er hat dunkelblonde bis zu etwa 20 Zentimeter lange Haare und ist vermutlich mit einer Jeans und einem Camp David Oberteil bekleidet.

Sollten Sie Herrn Meissner gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, so wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion in Oranienburg unter der Telefonnummer 03301/8510.