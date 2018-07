Bundesanwaltschaft fordert vier Jahre Haft

dpa

Berlin (dpa) Im Berliner Prozess um die Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmannes hat die Bundesanwaltschaft vier Jahre Haft für einen vietnamesischen „Gehilfen“ gefordert.

Der 47-Jährige sollte der geheimdienstlichen Agententätigkeit sowie der Beihilfe zur Freiheitsberaubung schuldig gesprochen werden, sagte Bundesanwalt Bernd Steudl am Dienstag in seinem Plädoyer vor dem Berliner Kammergericht. Der Angeklagte habe an einem staatlich organisierten Kidnapping mitgewirkt und aktiv für den vietnamesischen Geheimdienst gearbeitet, sei aber keiner der Organisatoren gewesen.

Der zuletzt in Prag lebende Händler mit einer Geldwechsel-Stube hatte zugegeben, dort das Entführungs-Auto gemietet, nach Berlin und später wieder zurückgefahren zu haben. Er habe von den Entführungsplänen gewusst. Das Gericht hatte bei einem Geständnis des Angeklagten eine mildere Strafe zwischen dreieinhalb und fünf Jahren in Aussicht gestellt.

Die Bundesanwaltschaft sprach erneut von einer geheimdienstlichen Operation des vietnamesischen Geheimdienstes, einem „Menschenraub auf offener Straße“. Das habe sich gegen die Bundesrepublik, gegen einen im Inland lebenden Ausländer gerichtet.

Der frühere Vorstandschef eines staatlichen Baukonzerns sowie seine Freundin seien in Berlin zunächst ausgespäht und dann im Tiergarten am hellichten Tag in einen Transporter gezerrt, in die vietnamesische Botschaft und dann gegen ihren Willen nach Vietnam gebracht worden.

Dort wurde Trinh Xuan Thanh wegen Korruption und Misswirtschaft in zwei Verfahren jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Verschleppung des Geschäftsmannes, der 2016 nach Deutschland kam und politisches Asyl beantragte, belastet die Beziehungen zwischen beiden Ländern.

Der Pflichtverteidiger des Angeklagten legte auf eigenen Antrag sein Mandat nieder und schied aus dem Prozess aus.