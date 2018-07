Polizei fahndet nach Trickbetrüger

Odin Tietsche

Velten (MOZ) Die Polizei sucht derzeit mit einem Phantombild nach einem Trickbetrüger, der in Velten eine Frau um 300 Euro erleichtert haben soll.

Am Vormittag des 26. März bat der unbekannte Mann in der Rosa-Luxemburg-Straße eine ältere Dame, ihm ein Zwei-Euro-Stück zu wechseln. Als die Frau ihre Geldbörse raus holte, näherte sich der Mann und wühlte dann selbstständig in ihrer Geldbörse, wobei er eine Plastiktüte über die Geldbörse hielt. Die Dame wehrte sich dagegen, wechselte ihm dann trotzdem das Zwei-Euro-Stück selbstständig. Zu Hause bemerkte sie, dass sechs Fünfzig-Euro-Scheine aus ihrer Geldbörse fehlten.

Der Täter soll etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Auf dem Kopf trug er einen schwarzen, runden Hut, der weit ins Gesicht gezogen war. Er hatte ein südländisches Aussehen, dunkle Augen, sprach gebrochen Deutsch und trug ein auffälliges, geruchsintensives Parfüm.

Wer kann Hinweise zu der Person geben? Bitte melden sie sich in der Polizeiinspektion Oranienburg unter der Telefonnummer 03301/8510.