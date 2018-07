Vollkommen mit Fleisch überladen

Judith Melzer-Voigt

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Mit gekühltem Fleisch vollkommen überladen war ein Mercedes-Kleintransporter, den die Polizei am frühen Dienstagmorgen auf der A 24 stoppte. Das Fahrzeug war zwischen der Anschlussstelle Neuruppin und der Raststätte Walsleben unterwegs. Dass der Transporter, der für 3,5 Tonnen zugelassen ist, viel mehr geladen hatte, fiel den Beamten auf, als sie den 23-jährigen polnischen Fahrer kontrollierten. Beim Wiegen stellte sich heraus, dass der Mercedes Ware mit einem Gewicht von 6 920 Kilogramm an Bord hatte – also 97 Prozent mehr als erlaubt. Der Fahrer musste den Transporter stehen lassen.