Zum Mondgucken auf den Schlauchturm

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Am Freitag ist bei klarem Wetter eine totale Mondfinsternis zu erleben.

Wer dieses Ereignis verfolgen möchte, sollte sich auf einen erhöhten Aussichtspunkt begeben, denn alles spielt sich dicht über dem Horizont ab.

Die MOZ lädt Interessierte gemeinsam mit dem Tourismusverein Spreeregion Beeskow-Schwielochsee ein, am Freitag dafür den Schlauchturm in Beeskow zu nutzen. Der fotografisch versierte Gästeführer Dieter Gutsche gibt Tipps zum Fotografieren. Die ersten zehn Anrufer dürfen mit aufsteigen, Treffpunkt ist um 21 Uhr am Rathaus.

Die MOZ verlost die Freikarten nur am Mittwoch, bis 14 Uhr, unter Tel. 01378 801444, wenn Sie die Antwort wissen: Wie nennt man das astronomische Ereignis? (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)