Wasserversorger erwarten keine Engpässe

dpa

Potsdam (dpa) In Berlin und Brandenburg wird es noch heißer als bisher: Am Mittwoch sollen die Temperaturen auf 29 bis 35 Grad steigen, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag meldete. Auch in der zweiten Wochenhälfte werde es warm und trocken bleiben.

Für den Wald bedeutet die anhaltende Trockenheit weiterhin Gefahr durch Brände. 260 Feuer hat es laut Angaben des brandenburgischen Umweltministeriums in diesem Jahr bereits gegeben - allein zwölf Mal brannte es seit dem vergangenen Donnerstag. Für Mittwoch wurde in 11 von 14 Regionen die höchste Gefahrenstufe ausgerufen. Allein in den Landkreisen Uckermark, Märkisch-Oderland und Spree-Neiße sei die Gefahr wegen feuchter Luft etwas geringer, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte, Raimund Engel am Dienstag.

Trotz der Trockenheit rechnen die Wasserversorger im Land mit keinen Lieferengpässen. Dies ergab eine Umfrage des Landeswasserverbandstages unter Brandenburger Unternehmen. Das Wasser werde von Werken bezogen, die Grundwasser förderten. Da das Grundwasser in tiefen Schichten liege und sich über große Zeiträume hinweg erneuere, sei selbst eine längere Trockenheit fast ohne Einfluss.

Morgens und am Nachmittag könnte der Druck in den Leitungen jedoch schon einmal geringer werden, hieß es weiter. Grund sei, dass dann viele Gartenbesitzer ihre Grünpflanzen bewässern, erklärte der Geschäftsführer des Landeswasserverbandstages, Turgut Pencereci. Pflanzenbesitzer sollten daher nicht gleich nach der Arbeit ihren Garten bewässern, sondern damit besser bis zum Abend oder den frühen Morgenstunden warten.

Die Stadtverwaltung Cottbus teilte mit, dass die Wochenmarkt-Zeiten in den nächsten Tagen verkürzt würden. Dadurch solle zum Beispiel verhindert werden, dass Blumen und Obst oder Gemüse zu lange in der Sonne stehen.