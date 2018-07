Dürrejahre wie 2018 werfen Waldumbau zurück

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Angesichts der anwachsenden Waldbrandgefahr setzt die Forst in Ostprignitz-Ruppin auf einen gut ausgerüsteten und ausgebildeten Waldbrandbekämpfungszug der Feuerwehren sowie ihr dichtes Überwachungsnetz.

„Ich denke, wir sind da gut aufgestellt“, sagte am Dienstag der Chef der Oberförsterei Neustadt, Peter Jork. Die forsteigene Überwachungszentrale in Karnzow ist tagsüber rund um die Uhr besetzt. Die flächendeckend eingesetzten Kameras sind hochsensibel für jede Rauchentwicklung, sodass Verdachtsfälle auf den Monitoren frühzeitig erkannt werden können. Nichtdestotrotz gehört laut Jork das Land Brandenburg weiterhin zu den bundesdeutschen Regionen, die am meisten von Waldbränden bedroht sind. Das liege vor allem am hohen Nadelwaldanteil.

Auch der Katastrophenschutz des Landkreises sieht im Waldbrand-Risiko „eine der größeren Gefahren“ in der Region, so Sven Kluge, Sachgebietsleiter für Brand- und Katastrophenschutz. Deshalb gebe es die Arbeitsgruppe „Schutz der Wälder“. Örtliche Feuerwehren, Forstbetriebe, Polizei, Technisches Hilfswerk sitzen dort alljährlich an einem Tisch. Auch praktisch geprobt wird regel-mäßig.