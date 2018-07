Neue Mitarbeiterin im Rathaus

Heike Weißapfel

Mühlenbeck (MOZ) Das Mühlenbecker Rathaus hat jetzt Verstärkung bekommen. Paula Doll ist seit Anfang Juli die neue Mitarbeiterin im Fachdienst Finanzverwaltung, teilt Birgit Rathmann für die Verwaltung mit. Ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten absolvierte die 22-Jährige in der Stadtverwaltung Hohen Neuendorf. Am 4. Juli hat sie ihr Zeugnis erhalten. Da hatte sie den unbefristeten Arbeitsvertrag mit der Gemeinde Mühlenbecker Land schon in der Tasche, und gleich am nächsten Tag trat sie die neue Stelle an, so Birgit Rathmann. Paula Doll, die in Mühlenbeck lebt und hier auch aufgewachsen ist, freut sich über den nahtlosen Übergang. Zuständig ist sie im Rathaus nun für die Gewerbesteuer und die Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst.