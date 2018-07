Jugendclub richtet Neptun-Taufe aus

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Wer wird mit seinen Häschern und Meeresnixen an diesem Sonntag am Kremmener See als Neptun aus dem Wasser steigen? Die Antwort ist noch offen. Fakt ist: Der Jugendclub richtet die komplette Taufzeremonie des Neptunfestes aus. „Im Feriencamp in Neuendorf haben wir die Aktion schon einmal exemplarisch durchgespielt“, sagt Kremmens Jugendkoordinator Danny See. In die Meereswesen-Rolle schlüpfte dort ein Kind. Danny See engagierte sich als Übersetzer der Blubber-Laute des Kindergottes. „Wie wir es diesen Sonntag machen, wissen wir noch nicht genau. Vielleicht spiele ich einen Häscher und ein Bekannter von mir Neptun, vielleicht wird es wieder ein Kind“, so der 33-jährige See. Eltern, die ihre Kinder taufen lassen wollen, könnten sich noch unter 033055 74162 anmelden.

Neptun bleibt nicht die einzige Überraschung auf dem seit 48 Jahren erstmals wieder vom Ortsbeirat veranstalteten Neptunfest. Die Festivität wird um 14 Uhr eröffnet, kurz danach soll ein Korso mit geschmückten Booten ins Blickfeld rücken. „Ich bin gespannt, wie viele teilnehmen“, so Ortsvorsteher Eckhard Koop (parteilos). Er weiß von mehreren Anmeldungen. Gegen 16.15 Uhr sollen die am kreativsten dekorierten Boote prämiert werden. In der Zwischenzeit präsentiert die Jugendwehr einen Löschangriff, der Jugendclub schickt musikalische Talente und Line-Dancer auf die Bühne. Der das Fest unterstützende Anglerverein Seerose wartet mit Angeboten auf. Clown Rosini aus Leipzig hat ab 16.25 Uhr seinen großen Auftritt. Zu 18 Uhr soll das Fest mit einem Luftballon-Weitflug ausklingen.

Die interessanteste Frage ist wohl die nach der Resonanz. Wie nehmen die Kremmener das wiederbelebte Sommerangebot an? Eckhard Koop ist selbst gespannt, aber ziemlich guter Dinge, steckt doch jede Menge Arbeit hinter dem Fest. „Ich hoffe nur, dass es nicht zu heiß wird“, sagt er. Ein Wunsch, der jedoch eher nicht in Erfüllung gehen dürfte.