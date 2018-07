Shakespeare neu interpretiert

Matthias Henke

Neuglobsow (MOZ) Freie Stühle am Montagabend im Saal des Stechlinsee-Centers? Musste man suchen. Kurz vor Aufführungsbeginn mussten sogar noch welche hineingetragen werden, um allen Besuchern Platz zu bieten. Gekommen waren diese, um ein Stück nach Shakespeares Sommernachtstraum auf der Bühne zu erleben, dargeboten von Schauspielern der Dresdner Theatergruppe Spielbrett.

Das Ensemble befindet sich derzeit auf einer Planwagentour. Eigentlich spielt Shakespeares Komödie im antiken Griechenland. Nicht nur in diesem Punkt unterschied sich die Darbietung der Sachsen von der Grundhandlung um Liebespaare, Zauberei und eine Liebesblume, Theseus und Hippolyta, Hermia und Lysander sowie Oberon und Titania, die im Kern erhalten blieb. Der Text wurde aber gekürzt und modernisiert.

Nach dem Gastspiel am Montag in Neuglosbow sowie ihrer Vorstellung am gestrigen Dienstag in Fürstenberg machen die Sachsen am heutigen Mittwoch in der Himmelpforter Klosterruine Station, bevor sie ihre Planwagentour bis Sonnabend über die Stationen Lychen (Strandbad) und Feldberg (Seebühne) nach Fürstenwerder (Heimatstube) führt. Beginn der Vorstellungen ist jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 14, ermäßigt neun Euro.