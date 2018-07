Arbeiten an Schinkelstraße verzögern sich

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Voraussichtlich bis Ende August müssen sich Autofahrer und Anwohner wohl noch gedulden. Das bestätigte am Dienstag Uta Richter, die im Rathaus für den Bereich Tiefbau zuständig ist. Dabei hatte die Stadtverwaltung alles genau im Blick: Alle Bestellungen fürs Baumaterial seien pünktlich an die zuständigen Firmen gegangen, versicherte Richter. Doch dann gab es eine Fehllieferung, die die Stadt zurückgehen lassen musste. Das bringt nun den kompletten Zeitplan durcheinander. Denn nun gibt es Lieferschwierigkeiten im Betonwerk, das die Steine extra für Neuruppin anfertigt.

Beim Straßenbelag hat die Verwaltung laut Baudezernent Arne Krohn auf ein Format zurückgegriffen, das an das historische Großsteinpflaster erinnert. Die Steine, die künftig auf der Schinkelstraße liegen sollen, haben drei verschiedene Größen und drei unterschiedliche Farben. Das macht es auch nahezu unmöglich, sie maschinell zu verlegen. Das fehlende Pflaster wird nun laut Uta Richter in der kommenden Woche die Fontanestadt erreichen. Doch das bedeutet noch lange nicht, dass die Straße für den Verkehr freigegeben werden kann.

„Die Steine müssen insgesamt 28 Tage aushärten“, erklärte Uta Richter. Diese Frist beginnt zwar schon mit der Auslieferung, zieht sich aber bis weit in den August hinein. Es werde also passieren, dass die Schinkelstraße fertig aussieht, es aber noch nicht ist und sie somit gesperrt bleibt, so Uta Richter.

Derzeit prüft die Stadt aber, ob sie Autofahrern und Anwohnern das Leben nicht etwas leichter machen kann. Denn die bisher gelieferten Steine haben gereicht, um die Schinkelstraße bis zur Kreuzung mit der Bernhard-Brasch-Straße zu pflastern. Eventuell wird dort nun ein kleiner Wendehammer eingerichtet, sodass wenigstens Parkende ihre Autos abstellen können und Gewerbetreibende entlastet werden.