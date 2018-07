Café „Glaskar“ im Stechlinsee-Center Neuglobsow eröffnet

Matthias Henke

Neuglobsow (MOZ) Kaffee, Kuchen und kleine Snacks gibt es seit Mitte Juli im Neuglobsower Café „Glasklar“. Wo früher im Stechlinsee-Center Touristen Informationen über Ort und Region erhielten, werden jetzt Stärkungen und Erfrischungen serviert, auch auf der Terrasse davor.

„Es war ja die Idee des Vereins, das Center mit einem Café zu beleben. Wir freuen uns, dass es jetzt jemanden gibt“, sagte Wolfgang Schmolke, Vorsitzender des Vereins Begegnungsstätte Stechlin, der das gemeindeeigene Center betreibt, am Montag bei einem Pressegespräch. Als Geschäftsführer fungiert Frank Rumpe, der auch Inhaber des Biohofs Kepos im benachbarten Altglobsow ist. Daneben ist die Manufaktur Drei Jahreszeiten mit Susanne Ludwig, Leo Tiede und Phil Hartmann mit im Boot sowie Rumpes Partnerin Pia Bitsch, die etwa für die Innengestaltung des Cafés verantwortlich zeichnete.

„Ganz wichtig ist uns der regional-ökologische Ansatz“, betont Rumpe. Fruchtaufstriche, Sirupe und Gemüse der Drei Jahreszeiten und des Biohofs, die nicht nur in Snacks verarbeitet werden, sondern auch direkt im Café neben einigen anderen Waren des täglichen Bedarfs erworben werden können, werden beispielsweise zum Teil auch mit dem Fahrrad angeliefert. Das Café sei im Gegensatz zur Manufaktur und dem Biohof noch nicht biozertifizert, erläutert Rumpe. Dies bleibe aber ein Ziel. Das Verfahren sei umfangreich. Erst einmal habe man den Start des Cafés managen wollen, bevor man sich dem widme. Angeboten an Frischware wird, was die Saison hergibt. „Man wird bei uns im Dezember keine Erdbeeren finden“, so Rumpe weiter.

Insgesamt vier Leute seien im Café beschäftigt, davon eine Vollzeitkraft. Geöffnet ist täglich außer mittwochs von 8.30 Uhr bis 18 Uhr. Ziel sei es, ganzjährig das Café offen zu halten, sagt der Chef. Ab Oktober/ November werde man sich aber auf Freitag bis Sonntag beschränken.

Private Betreiber, Verein und Gemeinde beziehungsweise Amt hätten gut zusammengearbeitet, hebt Rumpe hervor. „Es ist nicht immer einfach, viele Meinungen zu koordinieren, aber viel guter Wille von allen Beteiligten, auch was die Förderung betrifft, war immer vorhanden, sonst wäre das auch nichts geworden.“ Der erste Teil der Saison konnte aber auch durch Verzögerungen bei den Fördermitteln nicht mitgenommen werden.

„Für mich ist das ein guter Anfang“, betont Wolfgang Schmolke. Eine weitere Verbesserung des Angebots im Stechlinsee-Center, in dem etwa auch Säle für Veranstaltungen gemietet werden können, bahne sich zudem für den August an, so Schmolke. Dann werde die Kegelbahn, die bislang in ehrenamtlicher Eigenregie von Vereinsmitgliedern selbst nur nach Voranmeldung geöffnet wird, an einen Verantwortlichen übergeben, der für regelmäßigere Öffnungszeiten sorgen wird. „Das wird erst einmal noch nicht viel sein, ein oder zwei Tage in der Woche, sonst nach Voranmeldung, aber es ist ein Schritt nach vorn“, so Schmolke. „Noch ist zwar nichts unterschrieben, aber ich bin guter Dinge.“

Für Mitte September sei überdies ein Tag der offenen Tür im Stechlinsee-Center Neuglobsow geplant, an dem sich sowohl der Verein Begegnungsstätte, als auch Center, Café und Kegelbahn gemeinsame der interessierten Öffentlichkeit vorstellen wollen. Dann werde auch die offizielle Eröffnung des Cafés erfolgen.